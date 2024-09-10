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Автопроизводитель "Соллерс" наладит выпуск гибридных пикапов

Расширение модельного ряда: "Соллерс" добавит в него гибридные пикапы
1:00
Авто

По сообщению издания "Ведомости" со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, российский автопроизводитель «Соллерс» собирается расширить модельный ряд и добавить в него гибридные пикапы.

Расширение модельного ряда: "Соллерс" добавит в него гибридные пикапы
Фото: sollers is licensed under Free More info

"Совсем недавно говорили с “Соллерсом” о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится", — сказал Мантуров.

На данный момент компания выпускает пятиместные пикапы ST6 на бывшем заводе Mazda во Владивостоке. Пикап представляет собой перебрендированную китайскую модель JAC T6 и оснащён бензиновым двигателем мощностью 176 лошадиных сил.

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.
 

ПАО «Соллерс» (SOLLERS PJSC) — российская автомобилестроительная компания. Входит в число крупнейших автомобилестроительных компаний России, в том числе по объему реализуемой продукции. Владеет контрольными пакетами акций ООО «Ульяновский автомобильный завод» («УАЗ») — ведущего российского производителя автомобилей 4x4, ПАО «Заволжский моторный завод» («ЗМЗ») — крупнейшего в России производителя 4- и 8-цилиндровых бензиновых двигателей, а также ООО «Соллерс Алабуга», ООО «Соллерс Карго» и ООО «Автомобильные Индустриальные Технологии» — производителей легких коммерческих автомобилей. Штаб-квартира — в Москве, предприятия — в Ульяновске, Заволжье, Владивостоке, Елабуге.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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