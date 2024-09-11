Haval H6 Classic Edition: что нового и почему модель подешевела

Новый Haval H6 Classic Edition с турбодвигателем и 540-градусной камерой

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Компания Haval недавно представила обновленную версию кроссовера H6 под названием Classic Edition. Новая модификация отличается упрощённой компоновкой и оформлением в стиле прошлой генерации этой модели. Одной из ключевых особенностей стало заметное снижение стоимости автомобиля после выхода обновленной версии.

Фото: wikimedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

На китайском рынке Haval H6 Classic Edition 2024 года будет стоить 121,9 тысячи юаней, что примерно составляет 1,55 миллиона рублей. Однако до конца следующего месяца на этот кроссовер будут действовать скидки, и его можно приобрести за 95,9 тысячи юаней (1,22 миллиона рублей). Основное изменение в новой версии — переработанный дизайн.

Размеры кроссовера составляют 4653х1886х1730 мм, а колесная база — 2738 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 184 л. с. и крутящим моментом 275 Н*м. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот, который уже знаком владельцам моделей Haval, представленных на российском рынке.

Среди технических новинок — камеры, обеспечивающие 540-градусный обзор (включая камеру под днищем), 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, электропривод водительского сиденья и ряд других опций, которые повышают комфорт и удобство использования автомобиля.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.



