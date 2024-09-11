Haval H6 Classic Edition: что нового и почему модель подешевела

Компания Haval недавно представила обновленную версию кроссовера H6 под названием Classic Edition. Новая модификация отличается упрощённой компоновкой и оформлением в стиле прошлой генерации этой модели. Одной из ключевых особенностей стало заметное снижение стоимости автомобиля после выхода обновленной версии.
На китайском рынке Haval H6 Classic Edition 2024 года будет стоить 121,9 тысячи юаней, что примерно составляет 1,55 миллиона рублей. Однако до конца следующего месяца на этот кроссовер будут действовать скидки, и его можно приобрести за 95,9 тысячи юаней (1,22 миллиона рублей). Основное изменение в новой версии — переработанный дизайн.
Размеры кроссовера составляют 4653х1886х1730 мм, а колесная база — 2738 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 184 л. с. и крутящим моментом 275 Н*м. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот, который уже знаком владельцам моделей Haval, представленных на российском рынке.
Среди технических новинок — камеры, обеспечивающие 540-градусный обзор (включая камеру под днищем), 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, электропривод водительского сиденья и ряд других опций, которые повышают комфорт и удобство использования автомобиля.
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
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