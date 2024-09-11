Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы цены на зимний отдых в премиум-отелях Таиланда
Невролог предупредил о нарушениях в гипоталамусе при недосыпе 1-2 часа в день
X-Cross 8: российская версия Chery Tiggo 8 Pro выходит на рынок
Адвокат Завьялов: налоговый контроль за самозанятыми будет ужесточаться
Анатолий Раскильдин использовал бутылки для спасения тонувших в море туристов
Как создать объём на тонких волосах без усилий
Дизайнеры рассказали, какие тренды в интерьере уже давно вышли из моды
Как Volvo XC90 сохраняет стиль и комфорт спустя годы
Воспитываем послушную собаку: ключевые шаги к успеху

Haval H6 Classic Edition: что нового и почему модель подешевела

Новый Haval H6 Classic Edition с турбодвигателем и 540-градусной камерой
1:55
Авто

Компания Haval недавно представила обновленную версию кроссовера H6 под названием Classic Edition. Новая модификация отличается упрощённой компоновкой и оформлением в стиле прошлой генерации этой модели. Одной из ключевых особенностей стало заметное снижение стоимости автомобиля после выхода обновленной версии.

Новый Haval H6 Classic Edition с турбодвигателем и 540-градусной камерой
Фото: wikimedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

На китайском рынке Haval H6 Classic Edition 2024 года будет стоить 121,9 тысячи юаней, что примерно составляет 1,55 миллиона рублей. Однако до конца следующего месяца на этот кроссовер будут действовать скидки, и его можно приобрести за 95,9 тысячи юаней (1,22 миллиона рублей). Основное изменение в новой версии — переработанный дизайн.

Размеры кроссовера составляют 4653х1886х1730 мм, а колесная база — 2738 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 184 л. с. и крутящим моментом 275 Н*м. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот, который уже знаком владельцам моделей Haval, представленных на российском рынке.

Среди технических новинок — камеры, обеспечивающие 540-градусный обзор (включая камеру под днищем), 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, электропривод водительского сиденья и ряд других опций, которые повышают комфорт и удобство использования автомобиля.

 

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев Никита Хрущёв как советский отец деколонизации Рустем Сафронов У ВС РФ в Курской области есть все шансы сделать с ВСУ такое, что не снилось их гарнизону в Угледаре Дмитрий Плотников
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Последние материалы
Как Volvo XC90 сохраняет стиль и комфорт спустя годы
Воспитываем послушную собаку: ключевые шаги к успеху
Экс-игрока "Монако" Бен-Йеддера опять обвиняют в насилии
Новый Haval H6 Classic Edition с турбодвигателем и 540-градусной камерой
Идеальный завтрак: рецепт сырников с персиками и манной крупой
Командир "Союза МС-26" взял игрушечного корги для определения невесомости
"Росатом" рассказал о решении экологических проблем на Дальнем Востоке
Как защититься от психологических уловок полиции
Что нужно кошке для счастья: список рекомендаций
Объёмы производства в Германии достигли самых низких значений со времен пандемии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.