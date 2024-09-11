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Хранение авто в паркинге: плюсы и риски для владельцев

Надолго оставляете машину в паркинге? Узнайте о возможных рисках
Авто

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с необходимостью оставлять свои машины на длительное время в паркингах — будь то деловые командировки, отпуска или другие ситуации. Стоит ли это делать и какие могут быть риски?

Надолго оставляете машину в паркинге? Узнайте о возможных рисках
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Удобство, но есть подводные камни

Парковка автомобиля в крытом паркинге, безусловно, имеет свои преимущества. Машина защищена от непогоды, ее не заносит снегом или не забрызгивает грязью. Кроме того, в паркинге ниже риск угона или нанесения повреждений извне, чем на открытой стоянке.

Однако длительное нахождение автомобиля в паркинге несет и определенные риски. Одним из главных является возможность возникновения поломок из-за простоя.

Проблемы, которые могут возникнуть

  • Разрядка аккумулятора. Если машина простаивает длительное время, аккумулятор может разрядиться, и вы не сможете завести автомобиль.
  • Проблемы с тормозной системой. Во время простоя тормозные механизмы могут "схватывать", что чревато авариями при последующем использовании авто.
  • Высыхание смазки. Отсутствие регулярной эксплуатации приводит к высыханию смазки в узлах и агрегатах автомобиля, что вызывает ускоренный износ деталей.
  • Коррозия. Влага, реагенты, используемые для уборки паркинга, могут привести к коррозии кузова и других металлических деталей.
  • Проблемы с колесами. Колеса, долго простаивающие на одном месте, могут деформироваться.

Как подготовить машину к длительной стоянке

Чтобы минимизировать риски, перед тем как оставить автомобиль в паркинге, рекомендуется:

  • Зарядить аккумулятор или использовать автоматическое зарядное устройство.
  • Проверить состояние тормозных колодок и дисков, при необходимости обновить смазку.
  • Обработать кузов и металлические детали антикоррозийными средствами.
  • Поднять машину на домкрат, чтобы колеса не деформировались.
  • Оставить окна приоткрытыми для вентиляции салона.

Только комплексный подход поможет сохранить автомобиль в надлежащем состоянии во время длительной стоянки в паркинге. Кроме того, регулярно проверяйте машину и при первых признаках неисправностей сразу обращайтесь к специалистам.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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