Хранение авто в паркинге: плюсы и риски для владельцев

Надолго оставляете машину в паркинге? Узнайте о возможных рисках

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с необходимостью оставлять свои машины на длительное время в паркингах — будь то деловые командировки, отпуска или другие ситуации. Стоит ли это делать и какие могут быть риски?

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Удобство, но есть подводные камни

Парковка автомобиля в крытом паркинге, безусловно, имеет свои преимущества. Машина защищена от непогоды, ее не заносит снегом или не забрызгивает грязью. Кроме того, в паркинге ниже риск угона или нанесения повреждений извне, чем на открытой стоянке.

Однако длительное нахождение автомобиля в паркинге несет и определенные риски. Одним из главных является возможность возникновения поломок из-за простоя.

Проблемы, которые могут возникнуть

Разрядка аккумулятора. Если машина простаивает длительное время, аккумулятор может разрядиться, и вы не сможете завести автомобиль.

Проблемы с тормозной системой. Во время простоя тормозные механизмы могут "схватывать", что чревато авариями при последующем использовании авто.

Высыхание смазки. Отсутствие регулярной эксплуатации приводит к высыханию смазки в узлах и агрегатах автомобиля, что вызывает ускоренный износ деталей.

Коррозия. Влага, реагенты, используемые для уборки паркинга, могут привести к коррозии кузова и других металлических деталей.

Проблемы с колесами. Колеса, долго простаивающие на одном месте, могут деформироваться.

Как подготовить машину к длительной стоянке

Чтобы минимизировать риски, перед тем как оставить автомобиль в паркинге, рекомендуется:

Зарядить аккумулятор или использовать автоматическое зарядное устройство.

Проверить состояние тормозных колодок и дисков, при необходимости обновить смазку.

Обработать кузов и металлические детали антикоррозийными средствами.

Поднять машину на домкрат, чтобы колеса не деформировались.

Оставить окна приоткрытыми для вентиляции салона.

Только комплексный подход поможет сохранить автомобиль в надлежащем состоянии во время длительной стоянки в паркинге. Кроме того, регулярно проверяйте машину и при первых признаках неисправностей сразу обращайтесь к специалистам.