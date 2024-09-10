Как проверить историю подержанного автомобиля по VIN, и что важно знать при покупке машины с пробегом

Автоэксперт Соловьёв: подержанный автомобиль нужно проверять очно

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Сервисы, оказывающие помощь при покупке подержанного автомобиля, позволяют получить полезную информацию о транспортном средстве, но их отчёты не являются гарантией удачной покупки, рассказал aif.ru автоэксперт и автоблогер Евгений Соловьёв.

Фото: flickr.com by Манодж Прасад, CC BY-SA 2.0

Он предупредил, что подобные агрегаторы обычно обещают водителям бесплатную поддержку в проверке истории подержанной машины, однако по факту предоставляют только минимум информацию безвозмездно — за остальные данные нужно заплатить.

Эксперт отметил, что, тем не менее, в отчётах таких сервисов можно получить часть нужных сведений об авто, действуя по принципу: брать понемногу из предложенного. При этом без специальных навыков читать и правильно интерпретировать эти отчёты может быть затруднительно, поэтому лучше воспользоваться помощью специалиста.

"Сам отчёт и то, что в нем содержится, не является гарантией удачной покупки, — отметил Соловьёв. - Автомобиль необходимо проверять очно и, что немаловажно, — сверять VIN-номер, указанный в отчёте, с номером на кузове автомобиля, так как нечистые на руку продавцы порой указывают в объявлении VIN-номер другого автомобиля".

Специалист пояснил, что VIN может размещаться под лобовым стеклом или на стойках машины, а также на крыле под капотом или под пассажирским сиденьем. Номер состоит из 17 символов (цифр и латинских букв), по которым можно идентифицировать транспортное средство и узнать такие сведения о нём, как производитель, год и место выпуска авто и т. д.

Эксперт посоветовал при покупке авто с пробегом проверить и другую информацию, которую нельзя посмотреть по VIN. Так, стоит протестировать кузов на предмет вторичных окрасов — для этого понадобится толщиномер. Также следует подключить оборудование к машине и прочитать ошибки. Важно проверить транспортное средство на предмет скрутки пробега, а документы — на наличие изменений.

"Кроме перебитых номеров (что, скорее всего, означает, что мы имеем дело с угнанным автомобилем), возможны варианты автомобилей, побывавших долгое время в воде, сваренных из нескольких авто после серьезного ДТП, списанных в утиль, и так далее. Не всегда такие риски можно исключить с помощью отчетов компаний-агрегаторов", — подытожил Соловьёв.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках (шильдиках).

