Гибридный Jaecoo J7: 1400 км на одном баке – уже скоро в России

Почему Chery решил снизить мощность нового Jaecoo J7

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Jaecoo J7 2024 года недавно дебютировал на рынках Китая и России. Несмотря на короткий период присутствия, производитель уже планирует масштабные обновления модели. Однако, есть вероятность, что российская версия Jaecoo J7 не подвергнется этой модернизации.

Фото: wikimedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Тем временем, китайские СМИ обнародовали фотографии новой версии Chery Tiggo 7 Sport Edition, внешне напоминающей Range Rover Evoque. Сообщается, что китайская компания урегулировала все вопросы с британскими коллегами относительно прав на использование дизайна. Таким образом, конфликтов на этой почве не предвидится.

Chery Tiggo 7 Sport Edition — это одна из версий кроссовера, который в Китае известен как Explore 06, а в России — Jaecoo J7. В Китае у этой модели есть и другая модификация, гибридный кроссовер Fulwin T6. Sport Edition ориентирован на экспорт и со временем может появиться в России под брендом Jaecoo, хотя индекс модели, возможно, изменится. Технически Sport Edition оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с., а в будущем получит 2-литровый двигатель с наддувом.

В России также ожидается гибридная версия Jaecoo J7, которая поступит в продажу до конца года. Гибрид потребляет около 4,2 литра топлива, а запас хода достигает 1400 километров. Текущая версия J7 представлена с 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В сентябре производитель выпустил базовую версию J7, в то время как в августе на рынок поступила топовая комплектация Supreme-V. Новая комплектация Urban оснащена 1,6-литровым мотором, но его мощность снижена до 150 л. с. Средний расход топлива составляет 7,6 литра, привод — передний. Однако в этой версии убраны некоторые функции, такие как камеры с 540-градусным обзором, передние парктроники и автоматическое выключение фар и стеклоочистителей. Водительское кресло также потеряло электрорегулировку поясничной поддержки.

Эти изменения позволили снизить цену автомобиля до 2 749 900 рублей — на 400 тысяч рублей дешевле предыдущей версии. В базовой комплектации кроссовер сохранил 13,2-дюймовый тачскрин, аудиосистему с шестью колонками, бесключевой запуск двигателя и подогрев руля и передних сидений. Внешний вид и оформление салона остались без изменений.

Уточнения

Jaecoo — подразделение китайской компании Chery Automobile. Предназначается для экспорта внедорожников и кроссоверов в Европу, Россию, Малайзию, на Ближний Восток и Южную Африку.



