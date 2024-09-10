Гибридный Jaecoo J7: 1400 км на одном баке – уже скоро в России

Jaecoo J7 2024 года недавно дебютировал на рынках Китая и России. Несмотря на короткий период присутствия, производитель уже планирует масштабные обновления модели. Однако, есть вероятность, что российская версия Jaecoo J7 не подвергнется этой модернизации.
Тем временем, китайские СМИ обнародовали фотографии новой версии Chery Tiggo 7 Sport Edition, внешне напоминающей Range Rover Evoque. Сообщается, что китайская компания урегулировала все вопросы с британскими коллегами относительно прав на использование дизайна. Таким образом, конфликтов на этой почве не предвидится.
Chery Tiggo 7 Sport Edition — это одна из версий кроссовера, который в Китае известен как Explore 06, а в России — Jaecoo J7. В Китае у этой модели есть и другая модификация, гибридный кроссовер Fulwin T6. Sport Edition ориентирован на экспорт и со временем может появиться в России под брендом Jaecoo, хотя индекс модели, возможно, изменится. Технически Sport Edition оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с., а в будущем получит 2-литровый двигатель с наддувом.
В России также ожидается гибридная версия Jaecoo J7, которая поступит в продажу до конца года. Гибрид потребляет около 4,2 литра топлива, а запас хода достигает 1400 километров. Текущая версия J7 представлена с 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
В сентябре производитель выпустил базовую версию J7, в то время как в августе на рынок поступила топовая комплектация Supreme-V. Новая комплектация Urban оснащена 1,6-литровым мотором, но его мощность снижена до 150 л. с. Средний расход топлива составляет 7,6 литра, привод — передний. Однако в этой версии убраны некоторые функции, такие как камеры с 540-градусным обзором, передние парктроники и автоматическое выключение фар и стеклоочистителей. Водительское кресло также потеряло электрорегулировку поясничной поддержки.
Эти изменения позволили снизить цену автомобиля до 2 749 900 рублей — на 400 тысяч рублей дешевле предыдущей версии. В базовой комплектации кроссовер сохранил 13,2-дюймовый тачскрин, аудиосистему с шестью колонками, бесключевой запуск двигателя и подогрев руля и передних сидений. Внешний вид и оформление салона остались без изменений.
Jaecoo — подразделение китайской компании Chery Automobile. Предназначается для экспорта внедорожников и кроссоверов в Европу, Россию, Малайзию, на Ближний Восток и Южную Африку.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?