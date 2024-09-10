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Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ

Новички и пожилые водители под пристальным вниманием инспекторов
1:39
Авто

ГАИ усилила контроль за определенными категориями водителей, уделяя особое внимание новичкам и пожилым автомобилистам. Теперь их действия на дороге могут привлекать внимание сотрудников ДПС не меньше, чем подозрительное поведение нетрезвых водителей. Инспекторы отслеживают целый ряд признаков, указывающих на возможные нарушения, включая слишком медленное движение и неуверенные маневры.

Новички и пожилые водители под пристальным вниманием инспекторов
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Сотрудникам ГАИ выдали новые методички, помогающие более точно выявлять водителей под воздействием алкоголя или наркотиков. Внимание привлекают резкие торможения, замедленные перестроения и чрезмерная осторожность за рулем. Эти признаки могут стать поводом для проверки как среди нетрезвых водителей, так и среди пожилых и новичков, чья манера вождения может казаться менее уверенной.

Особое внимание сотрудники ДПС теперь обращают на водителей, проявляющих чрезмерную осторожность или медлительность на дороге. Например, если автомобиль останавливается на значительном расстоянии от стоп-линии на перекрестке или наоборот — слишком близко, это может стать причиной для проверки. Подобные ситуации часто возникают у неопытных водителей и пожилых людей, которые, стремясь к безопасности, иногда становятся слишком осторожными.

Парадоксально, но даже чрезмерная осторожность на дороге может вызвать подозрения инспекторов. Поэтому как молодым водителям, так и пожилым стоит быть готовыми к повышенному вниманию со стороны ГАИ.

Уточнения

ДПС — аббревиатура:

  • Дорожно-патрульная служба — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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