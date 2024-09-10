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Как ошибки при проверке масла могут привести к серьёзным проблемам с двигателем

Когда и как проверять масло в автомобиле
1:28
Авто

Проверка уровня масла — простая, но важная процедура, которую многие начинающие водители часто игнорируют или выполняют неправильно. Руководитель автосервиса объяснил основные ошибки, которых следует избегать при этом процессе.

Когда и как проверять масло в автомобиле
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

Правильный порядок проверки уровня масла:

  1. Ровная поверхность. Автомобиль должен стоять на ровной площадке для точных измерений.
  2. Ожидание после остановки двигателя. Нельзя проверять масло сразу после остановки двигателя — нужно подождать около 15 минут, чтобы масло стекло обратно в картер.
  3. Использование щупа. Достаньте щуп, протрите его насухо, затем вставьте обратно и снова вытащите для точного измерения уровня на разметке.

Основные ошибки:

  1. Проверка на работающем двигателе. Это даёт ложные данные, поскольку масло циркулирует по системе.
  2. Проверка сразу после остановки мотора. Масло остаётся размазанным по деталям, и уровень покажется ниже, чем он есть на самом деле.
  3. Проверка на холодном двигателе. Холодное масло сжимается, что также даёт неточные результаты.
    Правильный уровень масла в картере крайне важен для здоровья двигателя. Недостаток масла может вызвать повреждения из-за масляного голодания, а избыток приведёт к проблемам с сальниками и утечкам масла через уплотнения, что грозит серьёзными поломками.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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