Как ошибки при проверке масла могут привести к серьёзным проблемам с двигателем

Когда и как проверять масло в автомобиле

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Проверка уровня масла — простая, но важная процедура, которую многие начинающие водители часто игнорируют или выполняют неправильно. Руководитель автосервиса объяснил основные ошибки, которых следует избегать при этом процессе.

Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

Правильный порядок проверки уровня масла:

Ровная поверхность. Автомобиль должен стоять на ровной площадке для точных измерений. Ожидание после остановки двигателя. Нельзя проверять масло сразу после остановки двигателя — нужно подождать около 15 минут, чтобы масло стекло обратно в картер. Использование щупа. Достаньте щуп, протрите его насухо, затем вставьте обратно и снова вытащите для точного измерения уровня на разметке.

Основные ошибки:

Проверка на работающем двигателе. Это даёт ложные данные, поскольку масло циркулирует по системе. Проверка сразу после остановки мотора. Масло остаётся размазанным по деталям, и уровень покажется ниже, чем он есть на самом деле. Проверка на холодном двигателе. Холодное масло сжимается, что также даёт неточные результаты.

Правильный уровень масла в картере крайне важен для здоровья двигателя. Недостаток масла может вызвать повреждения из-за масляного голодания, а избыток приведёт к проблемам с сальниками и утечкам масла через уплотнения, что грозит серьёзными поломками.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.





