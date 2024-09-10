Почему статическое электричество на автомобиле может быть опасным

Автомобиль может бить током при касании, и в большинстве случаев это связано с накоплением статического электричества на кузове машины. Основная причина — трение абразивных частиц воздуха о поверхность автомобиля или трение водителя и пассажиров о внутренние элементы салона. Однако автоэксперт предупреждает, что в некоторых ситуациях удары током могут быть следствием более серьёзных неисправностей в электропроводке, которые сложно выявить без специализированного оборудования.
Основные причины, по которым автомобиль бьет током:
Последствия ударов током:
Удар током в автомобиле может не только вызвать неприятные ощущения, но и привести к более опасным последствиям. Например, на автозаправочных станциях накопившийся статический заряд способен воспламенить топливо. Кроме того, регулярные удары током могут вызвать микросокращения мышц, повредить электрооборудование автомобиля и даже негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему человека.
Стати́ческое электри́чество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объёме диэлектриков или на изолированных проводниках.
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