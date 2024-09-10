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Почему статическое электричество на автомобиле может быть опасным

Как избежать ударов током при касании автомобиля
1:35
Авто

Автомобиль может бить током при касании, и в большинстве случаев это связано с накоплением статического электричества на кузове машины. Основная причина — трение абразивных частиц воздуха о поверхность автомобиля или трение водителя и пассажиров о внутренние элементы салона. Однако автоэксперт предупреждает, что в некоторых ситуациях удары током могут быть следствием более серьёзных неисправностей в электропроводке, которые сложно выявить без специализированного оборудования.

Как избежать ударов током при касании автомобиля
Фото: freepik.com by standret, PDM

Основные причины, по которым автомобиль бьет током:

  1. Накопление статического электричества. Это происходит, когда абразивные частицы воздуха трутся о кузов автомобиля, накапливая заряд. Статическое электричество может накапливаться и на человеке внутри машины, что приводит к ударам током при касании кузова.
  2. Износ или поломки электропроводки. Плохо закреплённые клеммы на аккумуляторе или замыкания на массу также могут приводить к возникновению электрических разрядов.


Последствия ударов током:

Удар током в автомобиле может не только вызвать неприятные ощущения, но и привести к более опасным последствиям. Например, на автозаправочных станциях накопившийся статический заряд способен воспламенить топливо. Кроме того, регулярные удары током могут вызвать микросокращения мышц, повредить электрооборудование автомобиля и даже негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему человека.

 

Уточнения

Стати́ческое электри́чество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объёме диэлектриков или на изолированных проводниках.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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