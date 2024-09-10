Как неправильное использование стояночного тормоза сокращает жизнь вашего автомобиля

Неправильное использование стояночного тормоза и его последствия

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Все автомобилисты, даже опытные, время от времени совершают ошибки, которые могут влиять как на безопасность, так и на долговечность транспортного средства. Многие из этих ошибок связаны с неправильным использованием стояночного тормоза. Даже такие мелочи, как поднятие "ручника" при начале движения или чрезмерное его затягивание, могут привести к ненужным затратам на ремонт.

Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Основные ошибки при использовании стояночного тормоза:

Начало движения с поднятым ручником.

Это одна из самых распространённых ошибок, которая негативно влияет на механизм стояночного тормоза. При этом на задние колодки, диски или барабаны ложится дополнительная нагрузка, что приводит к ускоренному износу. Также страдает трос, что со временем может привести к его поломке.



Использование стояночного тормоза в мороз.

В холодное время года, когда происходит перепад температур, стояночный тормоз может замерзнуть, особенно если его активировать сразу после остановки. Лучше дать машине время остыть, чтобы влага успела испариться, что уменьшит риск замерзания колодок.



Чрезмерное усилие при затягивании "ручника".

Затягивать ручной тормоз с чрезмерным усилием — ещё одна ошибка. Это приводит к растягиванию троса и быстрому износу механизма. Ручник должен фиксироваться без значительных усилий, иначе механизм теряет свою эффективность.



Отсутствие обслуживания и регулировки.

Механизмы стояночного тормоза требуют периодической регулировки и обслуживания. Многие автомобилисты слишком рано решаются на замену тросов и деталей, хотя ресурс этих элементов обычно рассчитан на длительный срок эксплуатации.



Невовремя заменённые колодки.

Своевременная замена задних тормозных колодок важна для эффективной работы стояночного тормоза. Если не заменить их вовремя, "ручник" может не удержать автомобиль на уклоне, что создаёт дополнительную нагрузку на трансмиссию и может привести к дорогому ремонту.



Следует помнить, что правильное использование и своевременное обслуживание стояночного тормоза может существенно продлить срок службы автомобиля и избежать серьёзных поломок.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах.



