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Как не допустить ошибок при покупке подержанного автомобиля для новичка

На что обратить внимание при покупке первого автомобиля
1:56
Авто

После получения водительских прав многие новички сталкиваются с непростой задачей — выбором первого автомобиля. Перекупщик, обладающий большим опытом, делится рекомендациями, которые помогут начинающим водителям сделать осознанный и безопасный выбор.

На что обратить внимание при покупке первого автомобиля
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Ключевые моменты:

Ошибки неизбежны.

Первое время после получения прав — это период, когда новички часто допускают ошибки, связанные с габаритами автомобиля или управлением. Небольшие ДТП и повреждения кузова — не редкость.
Подходящий бюджет.

Первая машина не должна стоить слишком дорого. Оптимальный бюджет для новичка — от 300 до 400 тысяч рублей. В этом сегменте можно найти авто, которые не жалко повредить в процессе обучения.
Минимальные затраты на обслуживание.

Стоит избегать моделей, которые требуют больших вложений в обслуживание и ремонт. Лучше выбирать бюджетный вариант с доступными расходами.
Выбор трансмиссии.

Машину нужно выбирать с такой же коробкой передач, на которой проходило обучение, будь то "механика" или "автомат". Это поможет быстрее адаптироваться к самостоятельному вождению.
Размер автомобиля.

Компактный автомобиль будет гораздо удобнее для новичка. Чем меньше авто, тем легче научиться маневрировать и контролировать габариты.
Поиск подержанного авто.

Лучше не отправляться за покупкой подержанного автомобиля в одиночку. Важно взять с собой знающего человека или обратиться к профессионалам, чтобы избежать ошибок и не попасть на авто с юридическими проблемами.

Придерживаясь этих советов, начинающий водитель сможет избежать лишних проблем и получить автомобиль, который станет надежным помощником на первых порах самостоятельного вождения.

Уточнения

 
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .
Выдача документа регулируется государственным законодательством и международными соглашениями. Для получения водительского удостоверения необходимо соответствовать возрастным и медицинским критериям, а также успешно сдать экзамены в специализированных уполномоченных органах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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