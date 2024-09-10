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Хотите, чтобы двигатель служил дольше?

Двигатель "вечный"? 6 простых правил для максимального увеличения его срока службы
2:29
Авто

Двигатель — это сердце любого автомобиля, от его состояния зависит исправность и надежность всей машины. Для того, чтобы этот жизненно важный узел прослужил как можно дольше, необходимо соблюдать ряд важных правил и регулярно проводить профилактические мероприятия. Рассмотрим основные способы продления срока службы двигателя автомобиля.

Двигатель "вечный"? 6 простых правил для максимального увеличения его срока службы
Фото: freepik.com by standret, PDM

Регулярное техническое обслуживание

Своевременная замена масла, фильтров, свечей зажигания и других ключевых компонентов — залог долговечности двигателя. Следуйте рекомендациям производителя по периодичности техобслуживания и не пренебрегайте данными процедурами. Использование качественных расходных материалов также играет важную роль.

Аккуратная эксплуатация

Манера вождения сильно влияет на состояние двигателя. Избегайте резких ускорений, торможений, длительной работы двигателя на холостом ходу. Не допускайте перегрузок агрегата, следите за температурным режимом. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.

Своевременное диагностирование

Регулярная диагностика двигателя позволяет вовремя выявлять неисправности и предотвращать серьезные поломки. При малейших признаках неполадок (повышенный расход масла, посторонние звуки, снижение мощности) сразу обращайтесь к автомеханику. Не пренебрегайте "чеками" и "ошибками", выводимыми на приборную панель.

Бережная обкатка нового двигателя

Если вы купили новый автомобиль или установили в машину свежий двигатель, крайне важно пройти обкатку должным образом. Следуйте рекомендациям производителя по скоростному режиму, нагрузкам и обкатке в первые 1000-2000 км пробега. Это позволит двигателю "притереться" и прослужить значительно дольше.

Высококачественное топливо

Использование некачественного топлива, "грязного" горючего может спровоцировать различные поломки и преждевременный износ деталей двигателя. Всегда заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях и применяйте только рекомендованные производителем марки горючего.

Соблюдение рекомендаций производителя

Внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации автомобиля и строго следуйте всем рекомендациям производителя в отношении обслуживания, ухода и эксплуатации двигателя. Это поможет максимально продлить срок его службы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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