Как выбрать безопасную автомойку: 5 простых советов от экспертов

Пять типов автомоек, которым опасно доверять свой автомобиль

3:10 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением осени автомобилистам приходится чаще мыть свои машины из-за увеличения грязи на дорогах. Однако не все знают, как правильно выбрать автомойку, чтобы процедура была безопасной для автомобиля. Эксперт портала njcar.ru подготовил полезный гид по различным видам автомоек и дал советы, как избежать неприятных сюрпризов.

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Основные способы мойки автомобиля:

Ручная мойка

При ручной мойке работник использует губку и ведро, что позволяет более тщательно очищать мелкие детали кузова. Однако этот метод может нанести вред лакокрасочному покрытию (ЛКП), поскольку мелкие песчинки и грязь, оставшиеся на губке, часто вызывают царапины.

Автоматическая мойка

Автоматические мойки бывают двух видов: портальные и туннельные. В портальных мойках автомобиль остаётся на месте, а оборудование движется вокруг него. В туннельных мойках автомобиль перемещается через неподвижные установки. Оба метода достаточно быстрые, но могут оставлять непромытые участки, особенно в труднодоступных местах.

Бесконтактная мойка

В бесконтактной мойке используется мощный поток воды, затем автомобиль обрабатывается шампунем, который смывается под высоким давлением. Это считается наиболее щадящим способом для ЛКП, так как отсутствует прямой физический контакт с поверхностью. Однако идеальная чистота не всегда гарантирована, и некоторые участки могут остаться не полностью очищенными.

Советы по выбору безопасной автомойки:

Эксперт njcar.ru выделил пять признаков, которые помогут водителям выбрать надёжную мойку и избежать неприятностей:

Оцените качество работы на других автомобилях

Важно обратить внимание на машины, которые только что покинули мойку. Если на кузове остаются разводы, остатки грязи или неочищенные колёса, это признак низкого качества обслуживания.

Следите за тем, как персонал завершает процесс мойки

Если в конце мойки сотрудники используют ведра с водой для ручной протирки, это может сигнализировать о том, что машину изначально вымыли плохо, и это может повредить ЛКП.

Чистота подъездных путей

Состояние подъездных дорог к автомойке может многое сказать о качестве предоставляемых услуг. Если дорога грязная и неухоженная, это может быть плохим знаком.

Обратите внимание на внешний вид сотрудников

Отсутствие униформы и неуважительное отношение к клиентам — верные признаки того, что качество услуг может быть низким.

Наличие зоны ожидания и буфета

Автомойки, заботящиеся о комфорте своих клиентов, обычно предлагают уютную зону ожидания и даже кофе или чай. Отсутствие таких удобств может говорить о небрежности и общем низком уровне обслуживания.

Выбирая правильную автомойку, вы сможете защитить лакокрасочное покрытие своего автомобиля и избежать возможных повреждений.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).



