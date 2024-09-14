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Простые советы, которые помогут избежать дорогостоящего ремонта АКПП

Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач
2:04
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — один из самых дорогих элементов автомобиля, поэтому важно знать, как продлить срок её службы. Эксперт портала njcar.ru поделился пятью простыми, но эффективными способами, которые помогут увеличить ресурс автоматической трансмиссии.

Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0
  • Прогрев трансмиссии: многие водители ошибочно считают, что при прогреве двигателя коробка передач автоматически прогревается вместе с ним. Однако для того, чтобы масло в АКПП достигло нужной температуры, требуется 5-10 минут движения. Важно не нагружать трансмиссию в этот период: начните движение плавно, без резких ускорений и высоких оборотов (2,5-3 тыс. оборотов в минуту).
  • Избегайте частого использования нейтральной передачи: чрезмерный перевод селектора из режима "D" в режим "N" сокращает ресурс "автомата". Если у вас есть привычка использовать нейтральную передачу на светофорах или при остановке, стоит пересмотреть этот подход.
  • Не переключайте из "D" в "R" на высоких оборотах: во время выезда из грязи или "раскачки" машины не следует переключать передачи на высоких оборотах. Это создаёт сильную нагрузку на АКПП и может вызвать преждевременный износ.
  • Правильная парковка на уклоне: не используйте только режим "P" при парковке на уклоне. Важно сначала установить автомобиль на стояночный тормоз, а уже затем переключать селектор в положение "паркинг". Это поможет уменьшить нагрузку на фиксатор вала трансмиссии.
  • Ограниченная буксировка: буксировка автомобиля с АКПП допустима только с работающим двигателем и на расстояния не более 30 км. В противном случае, если двигатель не заводится, лучше вызвать эвакуатор, чтобы не повредить коробку.

Эти простые правила помогут вам продлить срок службы автоматической коробки передач и избежать дорогостоящих ремонтов.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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