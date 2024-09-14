Простые советы, которые помогут избежать дорогостоящего ремонта АКПП

Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач

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Автоматическая коробка передач (АКПП) — один из самых дорогих элементов автомобиля, поэтому важно знать, как продлить срок её службы. Эксперт портала njcar.ru поделился пятью простыми, но эффективными способами, которые помогут увеличить ресурс автоматической трансмиссии.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Прогрев трансмиссии : многие водители ошибочно считают, что при прогреве двигателя коробка передач автоматически прогревается вместе с ним. Однако для того, чтобы масло в АКПП достигло нужной температуры, требуется 5-10 минут движения. Важно не нагружать трансмиссию в этот период: начните движение плавно, без резких ускорений и высоких оборотов (2,5-3 тыс. оборотов в минуту).

: многие водители ошибочно считают, что при прогреве двигателя коробка передач автоматически прогревается вместе с ним. Однако для того, чтобы масло в АКПП достигло нужной температуры, требуется 5-10 минут движения. Важно не нагружать трансмиссию в этот период: начните движение плавно, без резких ускорений и высоких оборотов (2,5-3 тыс. оборотов в минуту). Избегайте частого использования нейтральной передачи : чрезмерный перевод селектора из режима "D" в режим "N" сокращает ресурс "автомата". Если у вас есть привычка использовать нейтральную передачу на светофорах или при остановке, стоит пересмотреть этот подход.

: чрезмерный перевод селектора из режима "D" в режим "N" сокращает ресурс "автомата". Если у вас есть привычка использовать нейтральную передачу на светофорах или при остановке, стоит пересмотреть этот подход. Не переключайте из "D" в "R" на высоких оборотах : во время выезда из грязи или "раскачки" машины не следует переключать передачи на высоких оборотах. Это создаёт сильную нагрузку на АКПП и может вызвать преждевременный износ.

: во время выезда из грязи или "раскачки" машины не следует переключать передачи на высоких оборотах. Это создаёт сильную нагрузку на АКПП и может вызвать преждевременный износ. Правильная парковка на уклоне : не используйте только режим "P" при парковке на уклоне. Важно сначала установить автомобиль на стояночный тормоз, а уже затем переключать селектор в положение "паркинг". Это поможет уменьшить нагрузку на фиксатор вала трансмиссии.

: не используйте только режим "P" при парковке на уклоне. Важно сначала установить автомобиль на стояночный тормоз, а уже затем переключать селектор в положение "паркинг". Это поможет уменьшить нагрузку на фиксатор вала трансмиссии. Ограниченная буксировка: буксировка автомобиля с АКПП допустима только с работающим двигателем и на расстояния не более 30 км. В противном случае, если двигатель не заводится, лучше вызвать эвакуатор, чтобы не повредить коробку.

Эти простые правила помогут вам продлить срок службы автоматической коробки передач и избежать дорогостоящих ремонтов.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

