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Обочина — не выход: что делать, чтобы не получить штраф за пересечение желтой линии

В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине
1:49
Авто

Многие водители осведомлены о запрете пересекать белую сплошную линию, но пересечение желтой сплошной на обочине вызывает больше вопросов. В интервью порталу njcar.ru представитель ГАИ разъяснил, что грозит автомобилистам за нарушение этого правила.

В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Желтая сплошная линия, нанесённая вдоль обочины дороги, сигнализирует о запрете на движение, остановку и стоянку в этом месте. Она не является временной разметкой, как думают некоторые водители, а обозначает постоянное ограничение.

Желтая разметка служит для указания запрещённых зон, и пересечение её карается штрафом. Исключением являются лишь экстренные случаи, когда водитель вынужден остановиться из-за поломки автомобиля или по состоянию здоровья.

Дорожная разметка бывает трёх цветов: белого, оранжевого и жёлтого. Оранжевые линии сигнализируют о временных изменениях в организации движения, тогда как белые и жёлтые — постоянные.

Желтая сплошная линия указывает на зоны, где запрещены движение и остановка, что особенно актуально на въездах в крупные города, где часто образуются пробки.

Водители, которые пытаются объехать заторы по обочине, нарушают ПДД, и за это предусмотрен штраф по статье 12.15 КоАП РФ. Для большинства регионов штраф составляет 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.

На подъездах к мегаполисам установлены камеры, фиксирующие такие нарушения, однако многие водители знают их расположение и пытаются нарушать в местах, где камер нет, что остаётся серьёзным нарушением.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине
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