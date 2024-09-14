Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыты главные осенние направления и стоимость туров для российских туристов
Кулинарный блогер поделилась секретами приготовления грибов лисичек
Что вызывает прыщи на лбу и как с ними бороться
Молдавия и "Газпром" не могут договориться по историческому долгу
Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе важно избегать факторов риска
ХК СКА отключил в Telegram комментарии после поражения от "Трактора"
Учёные выявили связь льва в Венеции с китайской культурой
Неудачная процедура: что делать, если косметолог ошибся
Врач Мурашкина: физиотерапия не способна полноценно заменить лекарства

Ожидание больше 10 минут: что делать, если инспектор ДПС задерживается

ГАИ объяснила, можно ли уехать, если полицейский долго не подходит к остановленной машине
2:19
Авто

В ситуациях, когда сотрудники ДПС останавливают сразу несколько автомобилей, водители часто вынуждены ждать своей очереди на проверку документов. В таких случаях важно понимать, как правильно действовать, если ожидание затягивается.

ГАИ объяснила, можно ли уехать, если полицейский долго не подходит к остановленной машине
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Представитель ГАИ рассказал порталу njcar.ru, что делать водителю, если он считает, что время ожидания стало слишком долгим, и можно ли в такой ситуации просто уехать.

Согласно пункту 6.11 ПДД РФ, автоинспектор имеет право останавливать любое транспортное средство, при этом должны быть обеспечены безопасность остановки и соблюдение всех процедур. Указания инспектора имеют приоритет перед дорожными знаками и сигналами светофоров.

Полицейские обязаны следовать приказу МВД № 664, который требует от них без промедления подойти к остановленному автомобилю, представиться и сообщить причину остановки.

Если инспектор задерживается и не подходит к машине, это уже считается нарушением его служебных обязанностей. Согласно пункту 89 приказа МВД, автоинспектор обязан действовать быстро и не задерживать водителя без веской причины.

Многие водители полагают, что, выполнив требование остановиться, они могут продолжить движение, если после 10 минут ожидания инспектор не подошёл. Однако такое действие может быть расценено как неповиновение законному требованию полицейского, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей по статье 12.25 КоАП РФ.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется не уезжать, а подойти к инспектору самостоятельно после разумного времени ожидания (обычно это около 10 минут). Вежливо уточните, когда будет проведена проверка. Это поможет ускорить процесс и избежать возможных конфликтов.

Важным доказательством правильности действий водителя может стать запись с видеорегистратора, которая зафиксирует всё происходящее.

Грубое поведение или попытки конфликта с инспекторами могут только ухудшить ситуацию, поэтому лучше всего сохранять спокойствие и следовать процедурам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Последние материалы
ГАИ объяснила, можно ли уехать, если полицейский долго не подходит к остановленной машине
Кулинарный блогер поделилась секретами приготовления грибов лисичек
Что вызывает прыщи на лбу и как с ними бороться
Молдавия и "Газпром" не могут договориться по историческому долгу
Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе важно избегать факторов риска
ХК СКА отключил в Telegram комментарии после поражения от "Трактора"
Учёные выявили связь льва в Венеции с китайской культурой
Неудачная процедура: что делать, если косметолог ошибся
Врач Мурашкина: физиотерапия не способна полноценно заменить лекарства
Мигранты из Таджикистана рассказали о трудностях в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.