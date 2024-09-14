Ожидание больше 10 минут: что делать, если инспектор ДПС задерживается

ГАИ объяснила, можно ли уехать, если полицейский долго не подходит к остановленной машине

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В ситуациях, когда сотрудники ДПС останавливают сразу несколько автомобилей, водители часто вынуждены ждать своей очереди на проверку документов. В таких случаях важно понимать, как правильно действовать, если ожидание затягивается.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Представитель ГАИ рассказал порталу njcar.ru, что делать водителю, если он считает, что время ожидания стало слишком долгим, и можно ли в такой ситуации просто уехать.

Согласно пункту 6.11 ПДД РФ, автоинспектор имеет право останавливать любое транспортное средство, при этом должны быть обеспечены безопасность остановки и соблюдение всех процедур. Указания инспектора имеют приоритет перед дорожными знаками и сигналами светофоров.

Полицейские обязаны следовать приказу МВД № 664, который требует от них без промедления подойти к остановленному автомобилю, представиться и сообщить причину остановки.

Если инспектор задерживается и не подходит к машине, это уже считается нарушением его служебных обязанностей. Согласно пункту 89 приказа МВД, автоинспектор обязан действовать быстро и не задерживать водителя без веской причины.

Многие водители полагают, что, выполнив требование остановиться, они могут продолжить движение, если после 10 минут ожидания инспектор не подошёл. Однако такое действие может быть расценено как неповиновение законному требованию полицейского, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей по статье 12.25 КоАП РФ.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется не уезжать, а подойти к инспектору самостоятельно после разумного времени ожидания (обычно это около 10 минут). Вежливо уточните, когда будет проведена проверка. Это поможет ускорить процесс и избежать возможных конфликтов.

Важным доказательством правильности действий водителя может стать запись с видеорегистратора, которая зафиксирует всё происходящее.

Грубое поведение или попытки конфликта с инспекторами могут только ухудшить ситуацию, поэтому лучше всего сохранять спокойствие и следовать процедурам.