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Что грозит водителю, если он не вписан в ОСАГО

ГАИ разъяснила, можно ли ехать, если не вписан в ОСАГО
Авто

Опытные автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда за рулём оказывается человек, не вписанный в полис ОСАГО. Но не все понимают, какие последствия могут возникнуть, если такой водитель будет остановлен инспектором ДПС. В беседе с порталом njcar. ru представитель ГАИ разъяснил, что именно грозит водителю в подобной ситуации.

ГАИ разъяснила, можно ли ехать, если не вписан в ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Бывают экстренные ситуации, когда жизнь диктует необходимость нарушить правила. Например, если владельцу автомобиля стало плохо вдали от цивилизации, и пассажир вынужден взять на себя управление транспортом. Однако по закону каждый водитель, управляющий автомобилем, обязан быть вписан в полис ОСАГО.

Если человек, не включённый в страховой полис, садится за руль, это считается нарушением и подпадает под действие первой части статьи 12.37 КоАП РФ — "Управление транспортным средством с нарушением условий страхового полиса". За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При быстрой оплате в течение 20 дней сумма штрафа снижается до 250 рублей.

Важно понимать, что такие нарушения могут фиксировать только сотрудники ДПС, так как камеры не фиксируют отсутствие ОСАГО у конкретного водителя. Инспектор может учесть обстоятельства, по которым человек сел за руль без полиса, и иногда даже может не выписать штраф.

В случае ДТП по вине водителя, не вписанного в полис ОСАГО, ему придётся самостоятельно выплачивать компенсацию пострадавшей стороне, так как страховая компания в такой ситуации не покроет убытки.

Если инспектор всё-таки решит выписать штраф, паниковать не стоит. Сумма незначительная — всего 250 рублей при своевременной оплате. Также не нужно опасаться повторного штрафа от других инспекторов в этот же день: достаточно объяснить, что вы направляетесь в страховую компанию для урегулирования вопроса.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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