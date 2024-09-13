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Проверки на дорогах ужесточились: как вас могут оштрафовать за приборную панель

Инспекторы ГАИ стали заглядывать в открытое окно водителя при проверке документов
1:35
Авто

В последнее время сотрудники дорожной полиции усилили контроль за документами и техническим состоянием автомобилей, что связано с изменениями в Правилах дорожного движения (ПДД), введёнными год назад. Обновлённые правила включают перечень неисправностей, которые запрещают эксплуатацию автомобиля. За эти нарушения инспекторы обязаны выписывать штраф в размере 500 рублей и отправлять автомобиль на внеочередной техосмотр.

Инспекторы ГАИ стали заглядывать в открытое окно водителя при проверке документов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Теперь инспекторы ГАИ уделяют повышенное внимание не только проверке документов, но и тщательному осмотру автомобиля. Они обращают внимание на приборную панель, рулевую колонку и салон, заглядывая в открытое окно, чтобы выявить потенциальные неисправности.

Одним из ключевых признаков неисправности является неправильное положение передних колёс. Например, если колёса стоят прямо, а руль повёрнут, это может указывать на износ рулевой колонки — серьёзную неисправность, которая может привести к штрафу.

Особое внимание уделяется системе антиблокировки тормозов (ABS). Если на приборной панели горит индикатор неисправности ABS, это является основанием для запрета эксплуатации автомобиля согласно ПДД.

Кроме того, инспекторы проверяют, не мешают ли видеорегистраторы или другие устройства на лобовом стекле обзору водителя. Если подобные препятствия выявлены, водитель также может быть оштрафован за нарушение правил обзорности.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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