Не заправляйте под горлышко: как обычная заправка вредит вашему авто

3 причины, почему опасно заправлять машину на АЗС до полного бака

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Фраза "Мне полный бак, пожалуйста" на автозаправке может стать началом неприятностей. Портал njcar.ru рассказал о различных схемах обмана на АЗС и негативных последствиях заправки бака "под горлышко".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда водитель просит заправить полный бак, некоторые недобросовестные работники могут воспользоваться этим, чтобы украсть часть топлива. Большие объемы сложнее контролировать, и водитель может не заметить, что его обманули на несколько литров. Например, топливо могут тайно слить в скрытую канистру, расположенную рядом с колонкой, например, в мусорном контейнере.

Хотя многие заправки оборудованы системами видеонаблюдения, они не всегда гарантируют защиту от злоупотреблений, особенно если сотрудники АЗС находят способы обойти контроль.

Некоторые автомобилисты считают, что заправка полного бака может повлиять на динамику автомобиля за счет увеличения его веса. Однако это несущественно — литр бензина весит около 0,735 кг, и даже если бак на 55 литров, это добавляет всего 40 кг к общей массе машины, что практически не сказывается на её управляемости.

Однако опасность заключается в другом. Заправка бака до краев может нарушить работу системы вентиляции бака. Современные автомобили оборудованы системой вентиляции, в которую входят различные клапаны, включая гравитационный, который предотвращает вытекание топлива при сильном наклоне автомобиля.

Если бак заправлен до предела, это может повредить вентиляционный клапан, что приведет к вытеканию топлива через дренажные трубки, расположенные за задним крылом.

Топливо, попадая на элементы подвески, проводку и уплотнители, может ускорить их износ и привести к появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

