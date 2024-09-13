Опасность низких оборотов: как они медленно убивают ваш автомобиль

Эксперт разъяснил, какой диапазон оборотов быстро убьет двигатель автомобиля

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Автомобилисты часто обсуждают, какие обороты двигателя наиболее благоприятны для его долговечности. Мнения россиян разделяются: одни считают, что высокие обороты помогают двигателю, другие, напротив, уверены, что они вредны. Эксперт портала njcar.ru разъяснил, какие обороты наиболее безопасны для двигателя и как их правильно использовать.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Некоторые водители считают, что высокие обороты полезны для очистки двигателя от нагара и стабилизации его работы, особенно при запуске в холодное время года. Действительно, работа двигателя на высоких оборотах в течение 30 минут помогает испарить конденсат, который накапливается в масле и снижает его смазочные свойства.

Это делает масло более эффективным, что положительно сказывается на двигателе.

Однако важно помнить, что разгонять двигатель до высоких оборотов нужно правильно. Это следует делать только при движении на шоссе, разогнавшись до скорости около 110 км/ч и поддерживая обороты на уровне 5000 в минуту в течение получаса. Такая процедура рекомендуется каждые 3-7 тысяч километров, особенно для автомобилей с пробегом свыше 50 000 км.

Но постоянная работа двигателя на высоких оборотах вредна. Это создаёт чрезмерную нагрузку на двигатель, трансмиссию и другие компоненты автомобиля, что может привести к повышенному расходу масла и перегреву. Также страдает система охлаждения, особенно если радиатор загрязнён или антифриз устарел.

С другой стороны, езда на слишком низких оборотах также опасна. Это может привести к вибрациям, детонации, ускоренному износу поршней и подшипников коленвала, растяжению цепи ГРМ и накоплению нагара в камерах сгорания. При низких оборотах давление масла в системе смазки падает, что также ускоряет износ двигателя.

Чтобы продлить жизнь двигателю, важно поддерживать обороты в диапазоне 2,5-4 тыс. в минуту. Раз в месяц можно устроить "прожарку", выехав на трассу и разогнав обороты до 5000 на полчаса. Это поможет очистить двигатель и систему выпуска от нагара, улучшив их работу.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.

