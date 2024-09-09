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Рестайлинговый Hyundai Tucson доступен для покупки в Казахстане

Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
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Авто

На заводе Hyundai Trans Kazakhstan, который входит в группу "Астана Моторс", начали выпускать обновлённую модель внедорожника Hyundai Tucson. Об этом передает пресс-служба компании.

Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Стоимость автомобиля начинается от 14,2 млн тенге, что составляет примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

В базовой комплектации автомобиль оснащён двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Также в автомобиле есть подушки безопасности, двухзонный климат-контроль и дисплей медиасистемы размером 12,3 дюйма. В обновлённой версии автомобиль имеет изменённый салон.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
 

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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