Рестайлинговый Hyundai Tucson доступен для покупки в Казахстане

Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

На заводе Hyundai Trans Kazakhstan, который входит в группу "Астана Моторс", начали выпускать обновлённую модель внедорожника Hyundai Tucson. Об этом передает пресс-служба компании.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Стоимость автомобиля начинается от 14,2 млн тенге, что составляет примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

В базовой комплектации автомобиль оснащён двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Также в автомобиле есть подушки безопасности, двухзонный климат-контроль и дисплей медиасистемы размером 12,3 дюйма. В обновлённой версии автомобиль имеет изменённый салон.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.





Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».



