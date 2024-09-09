Рестайлинговый Hyundai Tucson доступен для покупки в Казахстане

На заводе Hyundai Trans Kazakhstan, который входит в группу "Астана Моторс", начали выпускать обновлённую модель внедорожника Hyundai Tucson. Об этом передает пресс-служба компании.
Стоимость автомобиля начинается от 14,2 млн тенге, что составляет примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.
В базовой комплектации автомобиль оснащён двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Также в автомобиле есть подушки безопасности, двухзонный климат-контроль и дисплей медиасистемы размером 12,3 дюйма. В обновлённой версии автомобиль имеет изменённый салон.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.