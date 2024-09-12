Ошибки компрессоров: как небольшие погрешности приводят к большим проблемам

Раскрыт секрет правильного накачивания шин, о котором не знают водители

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Компрессоры, как и любое оборудование, могут давать погрешности при измерении давления в шинах. Владелец шиномонтажной мастерской в интервью порталу njcar. ru рассказал, что у переносных компрессоров часто происходит несоответствие между отображаемым давлением на манометре и реальными показателями в шинах.

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Это может привести к тому, что одна шина окажется недокачанной, а другая — перекачанной.

Первая причина этой проблемы — неточность встроенных манометров компрессоров. Даже если приборы цифровые, они могут показывать давление, отличающееся от фактического. При выключении компрессора шины обычно теряют около 0,2 бара давления. Кроме того, тесты с различными марками вентилей подтвердили, что превышение давления на компрессоре может составлять от 0,2 до 0,6 бара, что обусловлено взаимодействием насадки компрессора и стержня золотника.

Иногда насадка может неплотно прилегать к вентилю, что вызывает недочет в показаниях.

Наиболее критично это становится при накачке полностью пустого колеса. Из-за узкого канала в вентиле на манометре фиксируется давление, даже если в шине его почти нет. Кроме того, сопротивление воздуха в вентиле создает противодавление, из-за чего компрессоры демонстрируют давление, которое выше фактического.

Чтобы снизить риски неточного давления, рекомендуется устанавливать на компрессоре значение на 0,2 бара выше необходимого. Важно также учитывать, что различные типы вентилей создают разное противодавление, что может привести к различным результатам даже при использовании одного и того же компрессора.

Электронные манометры обеспечивают более точные показания и являются предпочтительным выбором при использовании с компрессорами.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.

