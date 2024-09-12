Ваш номер телефона — подарок для мошенников: как защититься

Многие водители оставляют свои номера телефонов под лобовым стеклом автомобиля, считая это удобным способом избежать конфликтов на парковке или оперативно подойти к машине. Однако, как пояснил представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru, такая привычка может стать причиной серьёзных проблем.
Мошенники могут воспользоваться оставленным номером телефона, а также информацией о VIN и государственном номере автомобиля, чтобы получить доступ к личным данным владельца через специальные приложения.
После получения этой информации злоумышленники могут начать использовать мошеннические схемы. Одним из методов является звонок от "свидетелей" или "пострадавших" в ДТП, которые обвиняют водителя в вымышленной аварии. Мошенники убеждают владельца автомобиля в том, что инцидент действительно произошёл, и требуют выплатить компенсацию.
Другой распространённый способ — предложение выкупа автомобиля. Получив телефонный номер владельца, аферисты могут взломать его банковские данные и быстро опустошить счёт, используя личную информацию.
Также существуют мошеннические звонки от лиц, представляющихся сотрудниками ГАИ или судебными приставами. Эти аферисты обещают за деньги избежать ареста автомобиля или аннулировать штрафы, однако это всего лишь ещё одна ловко организованная схема для выманивания денег под видом легальных услуг.
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