Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студии в Ижевске подорожали до 3,7 миллионов рублей
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Глава МИД Британии Лэмми: Владимир Путин причастен к истории рабовладения
Врач Бурнацкая: кондиционеры могут спровоцировать заболевания дыхательных путей
Россиянам порекомендовали подать документы на шенгенскую визу до конца октября
США дадут добро использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов по России
Фитнес-эксперт Мосалёв: эффективная тренировка должна приносить удовольствие
Египет крупно закупился российской пшеницей
Врач Морозова: пожилым важно потреблять больше мяса перед наступлением холодов

Как избежать штрафа за пару минут: пять фраз, которые работают

Пять фраз, после которых инспектор ГАИ потеряет интерес к водителю
1:53
Авто

Ситуации с инспекторами ГАИ могут стать источником стресса для любого водителя, но правильное поведение и применение ряда фраз способны облегчить процесс общения и даже помочь избежать штрафов. Портал njcar.ru рекомендует пять полезных фраз, которые помогут водителю уехать через пару минут без лишних проблем.

Пять фраз, после которых инспектор ГАИ потеряет интерес к водителю
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Первым шагом при общении с инспектором, особенно если он использует "ты", чтобы оказать давление, является вежливое напоминание о необходимости обращения на "вы". Этот ход показывает, что водитель не поддаётся манипуляциям и сохраняет контроль над ситуацией. Важно сохранять спокойствие, демонстрируя уверенность в своих правах.

Другой полезной фразой станет: "Я записываю наш разговор". Спокойное и уверенное упоминание о записи на мобильный телефон может охладить пыл инспектора и заставить его вести себя корректно, особенно если в разговоре возникли спорные моменты. Однако использовать этот метод стоит с осторожностью, избегая провокаций.

Третья фраза — "Подождите, мне нужно свериться с информацией в интернете" — может служить хорошей тактикой. Она демонстрирует готовность водителя следовать закону и быть информированным, а также помогает выиграть время для осмысления ситуации.

Настаивание на составлении протокола — ещё одна действенная мера. Фраза "Я настаиваю на составлении протокола" показывает, что водитель не собирается вступать в неофициальные договорённости и твёрдо стоит на законной позиции.

Если же поведение инспектора вызывает сомнения, последней фразой в арсенале водителя должно быть: "Я собираюсь позвонить на телефон доверия ГАИ". Знание водителем этого номера, размещённого на служебных автомобилях, может повлиять на дальнейший ход общения.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином "штраф" используется также термин "денежное взыскание". Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Садоводам рассказали, какие растения лучше не обрезать на зиму
Какие растения нельзя обрезать осенью
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России
Су-57. Российский могучий властелин современного неба Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Последние материалы
Россиянам порекомендовали подать документы на шенгенскую визу до конца октября
США дадут добро использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов по России
Фитнес-эксперт Мосалёв: эффективная тренировка должна приносить удовольствие
Египет крупно закупился российской пшеницей
ГАИ стала массово штрафовать владельцев китайских машин с прицепом
Загородные дома в Подмосковье подешевели на 14%, подсчитал Garnet
Врач Морозова: пожилым важно потреблять больше мяса перед наступлением холодов
13 сентября необходимо быть острожными в словах и делах
Запрет на реэкспорт СПГ из России обойдётся Бельгии в сотни миллионов евро
Глава Сочи пожелал 6-миллионному туристу отлично отдохнуть на курорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.