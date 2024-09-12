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Как простой фаркоп может привести к штрафу: проблемы китайских авто

ГАИ стала массово штрафовать владельцев китайских машин с прицепом
1:40
Авто

Установка фаркопа на некоторые китайские автомобили может привести к штрафу в 500 рублей. Проблема в том, что многие модели китайских автомобилей не предназначены для буксировки прицепов. В документации на эти автомобили, включая такие бренды, как Chery, Geely, Omoda и Exeed, прямо указано, что транспортировка прицепов запрещена.

ГАИ стала массово штрафовать владельцев китайских машин с прицепом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это связано с отсутствием сертифицированных заводских тягово-сцепных устройств.

Если владелец автомобиля решит самостоятельно установить фаркоп, это может привести к административному наказанию. Сотрудники ГАИ предупреждают, что такие изменения в конструкции автомобиля рассматриваются как нарушение. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ, а также возможно требование снять фаркоп или пройти внеочередной техосмотр.

Кроме того, вмешательства в конструкцию транспортного средства могут быть законны только при наличии соответствующих записей в документации автомобиля (ОТТС), и только в тех случаях, когда это не запрещено производителем.

Некоторые внедорожники, такие как Haval H9, Haval Dargo, Tank 300, Tank 500, а также Great Wall Poer и Changan, имеют возможность установки фаркопов с завода, что делает их исключением из правила.

Однако владельцам других моделей следует избегать навязываемых дилерами услуг по установке фаркопов, если это противоречит документации, так как это может повлечь за собой дополнительные расходы на легализацию изменений.

Уточнения

Тя́гово-сцепно́е устро́йство (фарко́п) — устройство, предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов транспортным средством (тягачом).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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