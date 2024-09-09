Мигаете аварийкой в знак благодарности: будьте готовы к штрафу

Использование световых сигналов: когда это может привести к штрафу

2:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские водители часто используют сигналы для общения на дорогах: это могут быть жесты, аварийная сигнализация или мигание фарами. На этой неделе представитель ГАИ объяснил, почему такие формы взаимодействия могут привести к штрафам.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), использование звуковых и световых сигналов разрешено, однако с определенными условиями. Например, аварийную сигнализацию можно включать в случае аварии, поломки на проезжей части, вынужденной остановки в запрещенном месте, ослепления встречными фарами или во время буксировки. Кроме того, "аварийка" обязательна при посадке и высадке детей с опознавательным знаком "Перевозка детей" или если автомобиль представляет опасность для других участников движения.

Часто аварийную сигнализацию используют как знак благодарности, например, за пропуск на дороге. Однако такое использование не прописано в ПДД, что оставляет водителей в неопределенной зоне. Хотя это действие не запрещено, сотрудники ГАИ могут оштрафовать за мигание аварийкой или дальним светом, что предусмотрено статьей 12.20 КоАП РФ — штраф составит 500 рублей.

Водители должны знать негласные сигналы и жесты, которые используются на дорогах. Мигание дальним светом предупреждает об опасности или патруле ГАИ. Оно также может сигнализировать о проблемах на дороге, таких как аварии или ремонтные работы, что служит рекомендацией снизить скорость. Если водитель мигает фарами часто, это может указывать на неисправность машины, например, спущенное колесо. Короткий звуковой сигнал может выражать благодарность.

Мигание задними габаритами чаще используется ночью, когда водитель хочет предупредить, что автомобиль сзади слишком близко и его фары ослепляют. На трассах водители грузовиков подают сигналы поворотниками, указывая на свободную дорогу для обгона (правый поворотник) или занятую (левый). Среди жестов водителей поднятая ладонь означает благодарность, указание рукой на обочину — сигнал о поломке, а круг рукой — знак о проблеме с колесом.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в СССР, имели другое название: с 1930-х «правила уличного движения», и «правила движения по улицам и дорогам Союза ССР» до 1973 года.



