Неисправности, при которых автомобиль стоит продать немедленно

Как не потерять деньги при продаже старого авто

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Как бы тщательно автовладелец ни ухаживал за своей машиной, время рано или поздно возьмет свое. Наступает момент, когда автомобиль уже требует продажи, и лучше сделать это до появления серьезных неисправностей. Это позволит продать транспортное средство по приемлемой цене, а не отдавать его за бесценок.

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Одной из первых причин для продажи может стать неисправность трансмиссии. Если ремонт механической коробки передач (КПП) еще может быть не таким затратным, то с более современными вариаторами или роботизированными коробками дела обстоят сложнее. Поломка такой трансмиссии потребует значительных вложений, и даже после ремонта нет гарантии, что она прослужит долго.

Еще один серьезный повод задуматься о продаже — проблемы с двигателем. Здесь речь идет не о навесном оборудовании, а о неисправностях блока или поршневой группы. Ремонт двигателя очень дорог, а найти грамотного специалиста по приемлемой цене бывает трудно. Если вы замечаете падение мощности или характерный дым из выхлопной трубы, это сигнал к продаже машины, прежде чем затраты на ремонт станут слишком высокими.

Отдельного внимания заслуживает состояние кузова. Если автомобиль уже старый, коррозия может начать захватывать кузовные элементы. Как показывает практика, бороться с ржавчиной очень сложно, даже если обратиться к опытному мастеру. В такой ситуации проще продать автомобиль с выгодой, чем тратить ресурсы на постоянный ремонт и контроль состояния кузова.

Нарушение геометрии кузова после ДТП — еще один повод для быстрой продажи. Даже после небольшого столкновения, которое не затронуло основные элементы машины, геометрия кузова может измениться. Езда на таком транспортном средстве небезопасна, так как при следующем происшествии защита автомобиля может не сработать должным образом.

Наконец, если автомобиль попал в аварию и были задействованы системы безопасности, такие как ремни и подушки, их восстановление или замена также обойдутся недешево. Нет гарантии, что ремонт будет выполнен качественно, поэтому лучше продать машину, не вкладывая лишние средства в восстановление.

Уточнения

Трансми́ссия (силовая передача) — (от лат. transmissio — пересылка, передача) в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.



