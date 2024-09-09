Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор астрономии назвал чёрные дыры почти вечными
Секреты ухода за кожей: что важно после 30
Как мысли о будущем могут снизить уровень стресса на работе
Россиянка перечислила основные проблемы жизни в Европе
Врач опровергла лечение синдрома поликистозных яичников беременностью
Игрок "Зенита" Волков порвал связку на тренировке
Как образование людей влияет на биологическое старение их потомков
Спасение для секущихся кончиков: что поможет
Туристку не пустили в Южную Корею из-за того, что она не знала, сколько в деревьев в саду отеля

Неисправности, при которых автомобиль стоит продать немедленно

Как не потерять деньги при продаже старого авто
2:22
Авто

Как бы тщательно автовладелец ни ухаживал за своей машиной, время рано или поздно возьмет свое. Наступает момент, когда автомобиль уже требует продажи, и лучше сделать это до появления серьезных неисправностей. Это позволит продать транспортное средство по приемлемой цене, а не отдавать его за бесценок.

Как не потерять деньги при продаже старого авто
Фото: freepik.com by standret, PDM

Одной из первых причин для продажи может стать неисправность трансмиссии. Если ремонт механической коробки передач (КПП) еще может быть не таким затратным, то с более современными вариаторами или роботизированными коробками дела обстоят сложнее. Поломка такой трансмиссии потребует значительных вложений, и даже после ремонта нет гарантии, что она прослужит долго.

Еще один серьезный повод задуматься о продаже — проблемы с двигателем. Здесь речь идет не о навесном оборудовании, а о неисправностях блока или поршневой группы. Ремонт двигателя очень дорог, а найти грамотного специалиста по приемлемой цене бывает трудно. Если вы замечаете падение мощности или характерный дым из выхлопной трубы, это сигнал к продаже машины, прежде чем затраты на ремонт станут слишком высокими.

Отдельного внимания заслуживает состояние кузова. Если автомобиль уже старый, коррозия может начать захватывать кузовные элементы. Как показывает практика, бороться с ржавчиной очень сложно, даже если обратиться к опытному мастеру. В такой ситуации проще продать автомобиль с выгодой, чем тратить ресурсы на постоянный ремонт и контроль состояния кузова.

Нарушение геометрии кузова после ДТП — еще один повод для быстрой продажи. Даже после небольшого столкновения, которое не затронуло основные элементы машины, геометрия кузова может измениться. Езда на таком транспортном средстве небезопасна, так как при следующем происшествии защита автомобиля может не сработать должным образом.

Наконец, если автомобиль попал в аварию и были задействованы системы безопасности, такие как ремни и подушки, их восстановление или замена также обойдутся недешево. Нет гарантии, что ремонт будет выполнен качественно, поэтому лучше продать машину, не вкладывая лишние средства в восстановление.

Уточнения

Трансми́ссия (силовая передача) — (от лат. transmissio — пересылка, передача) в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
Как образование людей влияет на биологическое старение их потомков
Спасение для секущихся кончиков: что поможет
Туристку не пустили в Южную Корею из-за того, что она не знала, сколько в деревьев в саду отеля
Почему собаки метят территорию, и как справиться с этим
Как правильно перекапывать грядки осенью для лучшего урожая
Оладьи из куриного фарша и кабачка — пошаговый рецепт
Российские миллиардеры вытеснили британцев с рынка недвижимости Дубая
Способы избежать санкций от полиции за остановку в запрещенной зоне
Эти продукты спортсменам необходимо добавить в рацион
Топ самых очаровательных пород собак, которые завоевывают сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.