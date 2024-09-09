Почему бизнес выбирает лизинг для развития на Северном Кавказе

Лизинговые компании расширяют портфель за счет китайской техники

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Интерес к лизинговым услугам в России заметно возрос. С начала этого года объемы рынка лизинга увеличились на 20% в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе. В Краснодарском крае этот показатель составил 21%, а в Ростовской области — 22%, что подтверждается данными компании "Альфа-Лизинг".

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Представитель компании отметил несколько причин такого роста. Прежде всего, это связано с увеличением прибыли среднего и крупного бизнеса в этих регионах. Лизинг стал важным финансовым инструментом для поддержки и развития бизнеса. Компании расширяют свои портфели, приобретая новую технику, преимущественно китайского производства, что характерно не только для отдельных регионов, но и для всей страны.

Особенно заметно увеличение доли китайской техники в грузовом сегменте, где она достигла 62%. Однако востребованность объектов лизинга различается в зависимости от структуры экономики регионов. Например, на Северном Кавказе ключевыми отраслями являются туризм и аграрный сектор. Только за этот год турпоток здесь увеличился на 12%, что стимулировало спрос на автобусы для туристических маршрутов. В Краснодарском крае растет экспорт через местные порты, что также повышает спрос на грузовой транспорт.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами. В английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг» (понятием «lease» описываются любые арендные операции, в том числе и те, что в российском законодательстве получили название лизинговых).



