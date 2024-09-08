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На бывшем заводе "Роберт Бош Самара" установят оборудование для выпуска автокомпонентов

Бывший завод "Роберт Бош Самара" начнёт выпуск ABS и ESC
0:54
Авто

В течение шести месяцев на бывшем заводе "Роберт Бош Самара", который теперь называется "НАМИ Инновационные системы", собираются запустить производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) и систем курсовой устойчивости (ESC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова.

Бывший завод "Роберт Бош Самара" начнёт выпуск ABS и ESC
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

В данный момент идёт работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний "НАМИ". Алиханов отметил, что идет совместное решение этой задачи с российскими автопроизводителями.

По словам министра, сейчас на заводе в Самаре идёт монтаж оборудования для производства этих компонентов.

Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может рассмотреть возможность закупки ABS и ESC у бывшего завода "Роберт Бош Самара".

Уточнения

ABS — Антиблокировочная система торможения (англ. Anti-lock braking system) — электронная система, предотвращающая блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства при торможении.
 

Монтаж: монтажные работы (в технике, в электротехнике, в строительстве) — процесс сборки, установки конструкций, механизмов, электросхем и тому подобного. Человек, занимающийся этой деятельностью, называется «монтажник, монтировщик, монтёр».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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