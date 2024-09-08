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Как безопасно сесть за руль после долгого перерыва

Снова за руль: обязательно ли занятия с инструктором после длительного перерыва?
2:10
Авто

Многие автомобилисты, которые не садились за руль длительное время, задумываются, нужно ли им пройти дополнительные занятия с инструктором по вождению перед тем, как снова выехать на дороги. Ответ на этот вопрос во многом зависит от индивидуальных особенностей водителя и длительности перерыва в управлении машиной.

Снова за руль: обязательно ли занятия с инструктором после длительного перерыва?
Фото: wikipediа by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Если с момента получения водительских прав прошло несколько лет, и вы уже успели забыть многие навыки вождения, то обращение к инструктору точно будет оправданным. За время простоя могли измениться правила дорожного движения, появиться новые дорожные знаки, разметка и другие нюансы, которые необходимо освежить в памяти. Кроме того, могли ослабеть и практические навыки управления автомобилем, такие как плавность торможения, парковка, перестроение.

Особенно важно пройти обучение с инструктором, если в вашем распоряжении имеется машина с механической коробкой передач, а вы привыкли ездить на автомате. Переучиваться самостоятельно на "механике" будет непросто, лучше сделать это под руководством опытного наставника.

Даже если с момента получения прав прошло не так много времени, но у вас был длительный перерыв в вождении, например, из-за беременности, болезни или других причин, все равно рекомендуется пройти несколько занятий с инструктором. Это поможет быстро восстановить утраченные навыки и вернуть уверенность за рулем.

Кроме того, занятия с инструктором будут полезны, если вы планируете сесть за руль автомобиля, конструкция и управление которым отличаются от вашего прежнего опыта. Так, например, если раньше вы ездили на легковушке, а теперь собираетесь пересесть на микроавтобус или внедорожник, инструктор поможет быстро адаптироваться к новым габаритам и особенностям вождения.

Таким образом, после длительного перерыва в вождении рекомендуется провести несколько тренировочных занятий с инструктором. Это позволит восстановить и закрепить необходимые навыки, снизить риски аварийных ситуаций на дороге и вернуть уверенность за рулем.

 

Уточнения

Вождение в состоянии алкогольного опьянения (вождение в пьяном виде, вождение в нетрезвом виде, пьяное вождение, пьянство за рулём) — управление транспортным средством с наличием уровня алкоголя в крови, превышающего допустимые нормы по законодательству государства. Является серьёзным правонарушением в большинстве стран мира. Наказание отличается от страны к стране, в некоторых странах оно может также зависеть от степени превышения нормы алкоголя в крови, стажа или возраста водителя и даже типа транспортного средства, которым тот управляет (например, пьяный водитель автобуса будет наказан значительно строже, чем пьяный водитель простого легкового автомобиля). Также наказание значительно более строгое, если в результате вождения в нетрезвом виде есть пострадавшие. Наказание может состоять из штрафа в сочетании с тюремным заключением (как, например, во Франции).

Как быстро восстановить утраченные навыки? Возможно ли это?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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