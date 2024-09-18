Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты эффективного похудения: простые упражнения для новичков
Румыния и Бельгия — лидеры по инфляции в ЕС
Не выбрасывайте бархатцы после цветения! Узнайте, как они могут помочь вашему саду
Как соблюдать ПДД и обеспечить безопасность на дороге
Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах
Подолог Лапатина: колготки на большом пальце могут рваться из-за сухости кожи
В РПЦ считают неправильным отстранение дзюдоиста, который перекрестился на ОИ
Адвокат напомнил об уголовной ответственности за неявку по повестке
Как зооволонтёры спасли кота, оставленного на границе

Как параллельный импорт увеличил долю подделок в России

Как выбрать качественное автомасло в условиях роста числа контрафакта
2:02
Авто

Российский рынок моторных масел столкнулся с резким увеличением доли контрафактной продукции после ухода мировых производителей и поставщиков расходных материалов. В 2022 году, на фоне ухода зарубежных компаний, появились малоизвестные турецкие и китайские производители, а вместе с ними вырос и риск подделок.

Как выбрать качественное автомасло в условиях роста числа контрафакта
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

По состоянию на август 2024 года до 54% представленного на рынке масла было контрафактным.

Многие эксперты, включая участников автомобильного бизнеса и представителей лаборатории "МИЦ ГСМ", подтверждают значительный рост поддельных масел. Наибольшему количеству подделок подвергаются такие популярные бренды, как Mobil 1 и Castrol. Хотя дефицита масел удалось избежать, современный рынок разделился на три сегмента: отечественные масла, масла параллельного импорта и продукты из Китая и других дружественных стран.

Особую обеспокоенность вызывает качество китайских масел, которое сильно варьируется. Несмотря на это, отечественные производители, такие как "Лукойл", "Рольф" и "Синтек", смогли существенно нарастить свои доли на рынке. Качество российских масел также улучшилось, и они получили одобрение крупных автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover.

Масла, привозимые по параллельным каналам, могут отличаться по составу от своих "официальных" версий, что подтверждают специалисты "МИЦ ГСМ". Это связано с различиями в рецептурах для разных стран. Для того чтобы обезопасить себя от подделок, автомобилистам рекомендуется проверять оригинальность масла или заказывать его в сертифицированных лабораториях. Эксперты также советуют избегать покупок на маркетплейсах и неофициальных торговых площадках, предпочитая дилерские центры или СТО, где меньше риск столкнуться с контрафактом.

Уточнения

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Последние материалы
Секреты эффективного похудения: простые упражнения для новичков
Не выбрасывайте бархатцы после цветения! Узнайте, как они могут помочь вашему саду
Румыния и Бельгия — лидеры по инфляции в ЕС
Как выбрать качественное автомасло в условиях роста числа контрафакта
Как соблюдать ПДД и обеспечить безопасность на дороге
Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах
Подолог Лапатина: колготки на большом пальце могут рваться из-за сухости кожи
В РПЦ считают неправильным отстранение дзюдоиста, который перекрестился на ОИ
Адвокат напомнил об уголовной ответственности за неявку по повестке
Как зооволонтёры спасли кота, оставленного на границе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.