Как параллельный импорт увеличил долю подделок в России

Как выбрать качественное автомасло в условиях роста числа контрафакта

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Российский рынок моторных масел столкнулся с резким увеличением доли контрафактной продукции после ухода мировых производителей и поставщиков расходных материалов. В 2022 году, на фоне ухода зарубежных компаний, появились малоизвестные турецкие и китайские производители, а вместе с ними вырос и риск подделок.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

По состоянию на август 2024 года до 54% представленного на рынке масла было контрафактным.

Многие эксперты, включая участников автомобильного бизнеса и представителей лаборатории "МИЦ ГСМ", подтверждают значительный рост поддельных масел. Наибольшему количеству подделок подвергаются такие популярные бренды, как Mobil 1 и Castrol. Хотя дефицита масел удалось избежать, современный рынок разделился на три сегмента: отечественные масла, масла параллельного импорта и продукты из Китая и других дружественных стран.

Особую обеспокоенность вызывает качество китайских масел, которое сильно варьируется. Несмотря на это, отечественные производители, такие как "Лукойл", "Рольф" и "Синтек", смогли существенно нарастить свои доли на рынке. Качество российских масел также улучшилось, и они получили одобрение крупных автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover.

Масла, привозимые по параллельным каналам, могут отличаться по составу от своих "официальных" версий, что подтверждают специалисты "МИЦ ГСМ". Это связано с различиями в рецептурах для разных стран. Для того чтобы обезопасить себя от подделок, автомобилистам рекомендуется проверять оригинальность масла или заказывать его в сертифицированных лабораториях. Эксперты также советуют избегать покупок на маркетплейсах и неофициальных торговых площадках, предпочитая дилерские центры или СТО, где меньше риск столкнуться с контрафактом.

Уточнения

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

