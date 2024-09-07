Joyson Safety Systems сворачивает производство в России

Joyson Safety Systems прекращает деятельность в России

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Joyson Safety Systems (JSS), производитель автокомпонентов, продаёт бизнес в России, покупателем может стать холдинг MGC Group. В базе Федеральной антимонопольной службы опубликовано решение об удовлетворении соответствующего ходатайства.

Фото: freepik.com by standret, PDM

JSS была создана в 2018 году на основе активов японской компании Takata, которая обанкротилась после скандала из-за неисправных подушек безопасности. Владельцем JSS является китайская компания Ningbo Joyson Electronic Corp. Производством рулей, ремней и подушек безопасности управляет российское подразделение ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус", расположенное в Ульяновске.

В 2023 году выручка российского завода JSS увеличилась на 86,4% и составила 3,88 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза — до 547,7 млн рублей. В том же году 93,65% продаж компании пришлось на "АвтоВАЗ", а 4,5% — на группу "АГР", объединяющую бывшие активы Hyundai и Volkswagen в России.

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует. Целью образования холдинга, как правило, является повышение эффективности управления, снижение издержек.





Ходáтайство — официальный запрос, прошение или представление к награде, направленное общественной организацией, государственным органом или кем-либо ещё в вышестоящие инстанции.

