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Как легко замаскировать царапины на автомобиле с помощью лака для ногтей

Как убрать мелкие царапины на автомобиле с помощью лака для ногтей
1:27
Авто

Как бы осторожно водитель ни обращался со своим автомобилем, рано или поздно на его кузове появится царапина. Это может случиться из-за неосторожного движения, когда машина задевается чем-то острым.

Как убрать мелкие царапины на автомобиле с помощью лака для ногтей
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

И причиной появления царапин может быть не только сам владелец автомобиля. Другие водители, случайные прохожие или даже падение предметов могут стать источником повреждений.

Многие автомобилисты убеждены, что восстановить лакокрасочное покрытие до его первозданного вида невозможно. Однако не стоит смотреть на эту ситуацию с таким пессимизмом. Решение есть, и оно довольно простое. На помощь приходит популярное косметическое средство, которое можно найти в косметичке практически любой женщины — лак для ногтей.

Кстати, мужчинам, которые хотят убрать царапины на своей машине, не составит труда приобрести это средство в любом магазине.

Достаточно нанести лак на повреждённую поверхность, и царапина станет менее заметной. Этот простой трюк может "замаскировать" повреждения, и они не будут привлекать внимание. Многие опытные водители, зная об этом лайфхаке, держат флакончик лака в своём бардачке на случай необходимости. Тем не менее важно помнить: лак для ногтей справляется только с мелкими поверхностными царапинами. Глубокие повреждения он вряд ли замаскирует.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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