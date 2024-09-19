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Почему лимон в машине может спасти ваше путешествие

Как лимон помогает бороться с усталостью во время поездок
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Авто

Перед долгой поездкой на автомобиле опытные водители часто кладут в салон лимон. Для новичков это кажется странным: как может цитрусовый плод помочь в пути? Однако бывалые шофёры утверждают, что лимон в машине нужен не ради аромата, а для употребления в пищу.

Как лимон помогает бороться с усталостью во время поездок
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

На вопрос, почему именно лимон, а не другой продукт, ответ прост: он помогает восстановить бодрость уставшему водителю.

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой усталости и сонливости, особенно в длительных поездках. Вождение в течение нескольких часов подряд приводит к накоплению усталости, и даже громкая музыка или разговоры с пассажирами не всегда способны предотвратить дремоту за рулём.

Лимон же является быстрым и эффективным решением. Съев его дольку, водитель почти моментально чувствует прилив бодрости. Это помогает справиться с усталостью и избежать засыпания на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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