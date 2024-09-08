Обычная сода — простое решение для чистоты в машине

Как сода помогает устранить запах в автомобиле

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автовладельцы нашли простой, но эффективный способ избавиться от неприятных запахов в салоне своей машины. Всё, что им нужно — это пищевая сода. Сначала они просто рассыпают её на сиденьях, а через некоторое время убирают с помощью пылесоса.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, PDM

Эта процедура предельно проста, но результат действительно впечатляет — неприятные запахи полностью исчезают, и нет необходимости тратиться на химчистку. Таким образом, сода становится отличной альтернативой дорогим очистителям, экономя не только деньги, но и время.

Если в салоне вашего автомобиля поселился неприятный запах, достаточно насыпать немного соды на сиденья и подождать около 10 минут. После этого просто используйте автомобильный пылесос, чтобы убрать порошок. Обычный пылесос для дома не подойдёт — важно взять компактное устройство, специально предназначенное для автомобилей.

Сода эффективно устраняет лишние запахи, оставляя салон свежим и чистым, а вам больше не нужно тратить деньги и силы на химчистку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

