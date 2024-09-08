Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие романтичные места в России стоит посетить
Россия увеличила поставки металлов в Бразилию на 50%
Экскурсия на Пизанской башне завершилась спасением туриста с помощью автокрана
Ключевые элементы интерьера, на которых не стоит экономить
Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
Советы по приготовлению вкусного риса
Кошка в доме: три неоспоримых преимущества, которые сделают вашу жизнь лучше
Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте

Обычная сода — простое решение для чистоты в машине

Как сода помогает устранить запах в автомобиле
1:06
Авто

Некоторые автовладельцы нашли простой, но эффективный способ избавиться от неприятных запахов в салоне своей машины. Всё, что им нужно — это пищевая сода. Сначала они просто рассыпают её на сиденьях, а через некоторое время убирают с помощью пылесоса.

Как сода помогает устранить запах в автомобиле
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, PDM

Эта процедура предельно проста, но результат действительно впечатляет — неприятные запахи полностью исчезают, и нет необходимости тратиться на химчистку. Таким образом, сода становится отличной альтернативой дорогим очистителям, экономя не только деньги, но и время.

Если в салоне вашего автомобиля поселился неприятный запах, достаточно насыпать немного соды на сиденья и подождать около 10 минут. После этого просто используйте автомобильный пылесос, чтобы убрать порошок. Обычный пылесос для дома не подойдёт — важно взять компактное устройство, специально предназначенное для автомобилей.

Сода эффективно устраняет лишние запахи, оставляя салон свежим и чистым, а вам больше не нужно тратить деньги и силы на химчистку.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Ключевые элементы интерьера, на которых не стоит экономить
Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
Советы по приготовлению вкусного риса
Кошка в доме: три неоспоримых преимущества, которые сделают вашу жизнь лучше
Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
КРЭТ готовится к массовому производству авиаэлектроники на Ставрополье
Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.