Эти три функции делают автомобиль безопасным и комфортным

Как современные функции улучшают комфорт за рулём

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда автомобилист задумывается о покупке новой машины, он ищет модель, которая гармонично сочетает несколько ключевых характеристик.

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Во-первых, автомобиль должен радовать глаз стильным дизайном, иметь мощный двигатель и обеспечивать высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.

К тому же важен фактор простоты и удобства управления автомобилем — это то, что помогает получить удовольствие от вождения, а не стресс. Для этого стоит обратить внимание на модели, в которых уже есть некоторые современные функции, значительно облегчающие вождение.

Подогрев руля

В зимние месяцы управлять машиной с холодным рулём — настоящая проблема. Озябшие руки могут затруднить управление и создать дискомфорт. Однако если руль с подогревом, проблема решается мгновенно — тепло делает процесс вождения более приятным.

Автоматическое торможение

Система автоматического торможения может стать спасением в экстренной ситуации. Машины с этой функцией реже становятся участниками ДТП, так как система вовремя реагирует на препятствия и помогает избежать столкновений. Это важная функция для безопасности водителя и пассажиров, которая иногда может предотвратить серьёзные аварии.

Контроль "слепых" зон

Сканеры "слепых" зон — настоящая находка для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее за рулём. Эти датчики обнаруживают автомобили или другие объекты в зонах, которые не видны водителю, и предупреждают об опасности. Благодаря этому снижается риск столкновений с другими транспортными средствами или препятствиями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств. У воздушных и водных транспортных средств управляется штурвалом.

