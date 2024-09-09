Как пена для бритья спасает зеркала в дождь

Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя

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Многие автомобилисты знают о таком средстве, как "антидождь" — водоотталкивающем покрытии для лобового стекла, которое помогает воде быстро скатываться и не задерживаться на поверхности. Это значительно облегчает вождение в дождь.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Однако мало кто задумывается, что "антидождь" нужен не только для стекла, но и для наружных зеркал заднего вида. Интересно, что для зеркал можно использовать более простое и доступное средство — обычную пену для бритья.

Как же правильно её использовать? Всё просто: сначала уберите все капли с зеркала, так как средство наносится только на сухую поверхность. Нанесите немного пены на зеркало и аккуратно разотрите её салфеткой. Как только образуется лёгкий белёсый налёт, оставьте его подсохнуть, а затем протрите зеркало второй салфеткой.

В результате на зеркале образуется водоотталкивающее покрытие, которое прослужит вам как минимум несколько недель.

Уточнения

Гидрофобный заполнитель — используется в конструкции для предотвращения продольного распространения влаги и воды, гидрофобный заполнитель препятствует протеканию воды.

