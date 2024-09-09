Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
Почему кошки могут быть агрессивными: основные факторы

Как пена для бритья спасает зеркала в дождь

Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
0:59
Авто

Многие автомобилисты знают о таком средстве, как "антидождь" — водоотталкивающем покрытии для лобового стекла, которое помогает воде быстро скатываться и не задерживаться на поверхности. Это значительно облегчает вождение в дождь.

Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Однако мало кто задумывается, что "антидождь" нужен не только для стекла, но и для наружных зеркал заднего вида. Интересно, что для зеркал можно использовать более простое и доступное средство — обычную пену для бритья.

Как же правильно её использовать? Всё просто: сначала уберите все капли с зеркала, так как средство наносится только на сухую поверхность. Нанесите немного пены на зеркало и аккуратно разотрите её салфеткой. Как только образуется лёгкий белёсый налёт, оставьте его подсохнуть, а затем протрите зеркало второй салфеткой.

В результате на зеркале образуется водоотталкивающее покрытие, которое прослужит вам как минимум несколько недель.

Уточнения

Гидрофобный заполнитель — используется в конструкции для предотвращения продольного распространения влаги и воды, гидрофобный заполнитель препятствует протеканию воды.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Последние материалы
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
В США восхитились способностями российского танка Т-90М
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.