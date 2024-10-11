Экономьте топливо, не тратя ни копейки: в чём секрет скорости

Как оптимальная скорость помогает экономить топливо

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономные автолюбители постоянно находятся в поиске эффективных способов снизить расход топлива. Многие из них уже освоили методы, такие как плавное вождение — без резких ускорений и торможений, выбор качественного моторного масла и своевременная замена ключевых запчастей. Однако далеко не все знают о ещё одном простом, но весьма действенном способе сократить затраты на топливо.

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Этот метод не требует особых усилий — просто нужно поддерживать оптимальную скорость. Как показывают наблюдения опытных водителей, расход напрямую связан с тем, как быстро движется автомобиль. Чтобы экономить на бензине или дизельном топливе, достаточно держаться в диапазоне скорости от 60 до 80 километров в час.

Если же скорость автомобиля ниже 60 или превышает 80 километров в час, то топливо начинает расходоваться быстрее. Такая же ситуация возникает при частых изменениях скорости — лишние разгоны и торможения увеличивают потребление.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

