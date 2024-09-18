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Бюджетные автомобили: когда экономия оборачивается большими расходами

Чем опасна покупка недорогого автомобиля
1:37
Авто

Многие, приобретая недорогое транспортное средство, уверены, что смогли сэкономить. Но реальность оказывается иной: дешевизна машины вовсе не означает, что в будущем не потребуется значительных вложений.

Чем опасна покупка недорогого автомобиля
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Часто низкая стоимость автомобиля оборачивается высокими расходами на его обслуживание. Проблемы с частыми поломками и дорогие запчасти могут быстро "съесть" сэкономленные средства.

Порой лучше заплатить больше за надёжный автомобиль, чем постоянно тратить на его ремонт. При этом стоит знать, что не все бюджетные машины действительно остаются недорогими в эксплуатации. Приведём несколько примеров с конкретными моделями. 

Volkswagen Passat

Этот автомобиль снискал любовь многих водителей. Если говорить о новых моделях, то они обычно не вызывают нареканий. Но вот старые версии часто доставляют неприятности: стёкла и покрытие изнашиваются быстро и требуют ремонта.

Hyundai Sonata

Не всегда машины этой модели могут похвастаться качественным лакокрасочным покрытием, а также возникают проблемы с трансмиссией. Несколько лет интенсивного использования Hyundai Sonata могут существенно ударить по кошельку.

Mitsubishi Lancer

Хотя управляемость и комфорт этой машины ценятся водителями, её надёжность оставляет желать лучшего. Сначала возникают проблемы с электроникой, а затем начинаются поломки двигателя. Это приводит к необходимости обращаться к мастерам, что выливается в значительные расходы.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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