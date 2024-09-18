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Три простых способа сократить расходы на автомобиль

Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
1:32
Авто

Мало кто из водителей спокойно относится к высоким расходам на содержание автомобиля. Большинство автолюбителей стараются выбрать такой стиль вождения, который поможет сэкономить, избегая лишних трат на ремонт или топливо. Однако даже опытные водители иногда не знают о некоторых привычках, которые могут существенно ударить по кошельку.

Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Частое притормаживание

Постепенный набор и снижение скорости — залог здорового двигателя и долговечных тормозных механизмов. Резкие ускорения и торможения создают дополнительную нагрузку на мотор и тормоза, что может привести к поломкам. А частое притормаживание, например, в городских условиях, ускоряет износ тормозных колодок и дисков.

Игнорирование сигнальных лампочек

Водитель должен внимательно следить за приборной панелью. Сигнальные лампы — это предупреждение о возможных проблемах с автомобилем. Игнорирование этих сигналов может привести к более серьёзным поломкам, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Чем быстрее отреагировать, тем меньше затраты.

Эксплуатация на минимуме топлива

У некоторых водителей есть привычка заправляться, только когда топливный бак почти пуст. Это не только риск остаться без топлива в неподходящий момент, но и вредно для машины. Осевшие на дне бака частицы грязи могут попасть в двигатель, что приведёт к проблемам с насосом, фильтрами и, в итоге, ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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