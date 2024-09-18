Кто лидирует в рейтинге надёжности китайских автобрендов

Эксперты по итогам исследования составили рейтинг самых надёжных автобрендов из КНР

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние годы китайские автопроизводители стремительно укрепляют свои позиции среди мировых лидеров автомобильной индустрии. Машины, произведённые в Китае, привлекают внимание автолюбителей не только благодаря доступной цене, но и современному дизайну.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тем не менее, многие водители задумываются о надёжности этих автомобилей. В ответ на этот вопрос зарубежные эксперты провели исследование, чтобы определить, какие китайские бренды могут предложить высокие стандарты безопасности и надёжности.

Результаты исследования были опубликованы в китайских СМИ, где специалисты составили рейтинг самых надёжных автобрендов Китая.

Лидером рейтинга стала марка NIO, известная своими электромобилями.

На втором месте — Venucia, бренд, который не так широко известен за пределами Китая, но заслуживает внимания благодаря своей надёжности.

Третью строчку занимает Lynk & Co — бренд от компании Geely, одного из ведущих производителей автомобилей в Китае.

В пятёрку лидеров также вошли марки Maxus и Li Auto, которые демонстрируют высокие показатели безопасности и качества.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

