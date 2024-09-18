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Кто лидирует в рейтинге надёжности китайских автобрендов

Эксперты по итогам исследования составили рейтинг самых надёжных автобрендов из КНР
1:16
Авто

За последние годы китайские автопроизводители стремительно укрепляют свои позиции среди мировых лидеров автомобильной индустрии. Машины, произведённые в Китае, привлекают внимание автолюбителей не только благодаря доступной цене, но и современному дизайну.

Эксперты по итогам исследования составили рейтинг самых надёжных автобрендов из КНР
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тем не менее, многие водители задумываются о надёжности этих автомобилей. В ответ на этот вопрос зарубежные эксперты провели исследование, чтобы определить, какие китайские бренды могут предложить высокие стандарты безопасности и надёжности.

Результаты исследования были опубликованы в китайских СМИ, где специалисты составили рейтинг самых надёжных автобрендов Китая.

  • Лидером рейтинга стала марка NIO, известная своими электромобилями.
  • На втором месте — Venucia, бренд, который не так широко известен за пределами Китая, но заслуживает внимания благодаря своей надёжности.
  • Третью строчку занимает Lynk & Co — бренд от компании Geely, одного из ведущих производителей автомобилей в Китае.
  • В пятёрку лидеров также вошли марки Maxus и Li Auto, которые демонстрируют высокие показатели безопасности и качества.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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