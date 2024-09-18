Кто лидирует в рейтинге надёжности китайских автобрендов

За последние годы китайские автопроизводители стремительно укрепляют свои позиции среди мировых лидеров автомобильной индустрии. Машины, произведённые в Китае, привлекают внимание автолюбителей не только благодаря доступной цене, но и современному дизайну.
Тем не менее, многие водители задумываются о надёжности этих автомобилей. В ответ на этот вопрос зарубежные эксперты провели исследование, чтобы определить, какие китайские бренды могут предложить высокие стандарты безопасности и надёжности.
Результаты исследования были опубликованы в китайских СМИ, где специалисты составили рейтинг самых надёжных автобрендов Китая.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.