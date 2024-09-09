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Эти машины ездят далеко, а тратят топлива мало: выбор экспертов

Как выбрать автомобиль с минимальным расходом топлива
1:34
Авто

Любой водитель мечтает о машине, которая не будет "съедать" лишний бензин. Важно, чтобы транспортное средство не отличалось повышенным расходом топлива, а идеальной отметкой считается 5 литров на 100 километров. И такие автомобили действительно существуют.

Как выбрать автомобиль с минимальным расходом топлива
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Если вы не хотите переплачивать за топливо, обратите внимание на несколько моделей, которые порадуют не только экономичным расходом, но и достойными характеристиками.

Mercedes-Benz C160

Этот автомобиль оснащён 4-цилиндровым двигателем M270 объёмом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Несмотря на такие скромные показатели, машина отличается хорошей динамикой и умеренным аппетитом — всего 5 литров топлива на каждые 100 километров.

Skoda Octavia 1.6 MPI

Чешский производитель делает акцент на экономичности. Двигатель этой модели мощностью 110 лошадиных сил расходует лишь 5,2 литра топлива на сотню километров, что делает её отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить на бензине.

Toyota Corolla 1.33

Этот популярный японский автомобиль идеально сочетает в себе экономичность и практичность. Расход топлива составляет не более 5,6 литра на 100 километров, что делает его хорошим вариантом для поездок как в городе, так и за его пределами.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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