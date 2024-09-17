Рейтинг самых популярных автомобильных цветов: что в моде у американских водителей

Какой цвет авто предпочитают водители в США

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Цвет автомобиля для многих покупателей играет ключевую роль при выборе транспортного средства. Недавнее исследование, проведённое специалистами из США, позволило составить рейтинг самых популярных автомобильных цветов.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Результаты исследования показали, что автолюбители склонны выбирать автомобили нейтральных оттенков, избегая слишком ярких цветов.

Лидером списка стал белый цвет — его предпочли владельцы 35% всех проданных автомобилей в 2024 году. Второе место заняли серые машины, с результатом 19%. Практически такую же долю — около 19% — составляют чёрные автомобили, что замыкает тройку лидеров.

Другие оттенки оказались значительно менее востребованными. Лишь 9% всех проданных в прошлом году автомобилей были серебристыми, а 8% — синими.

Шестое место в рейтинге занял красный цвет с 5% продаж. Замыкают список менее популярные цвета — коричневый и жёлтый, каждый из которых составил всего 1% от общего числа проданных машин.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

