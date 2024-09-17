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Рейтинг самых популярных автомобильных цветов: что в моде у американских водителей

Какой цвет авто предпочитают водители в США
1:11
Авто

Цвет автомобиля для многих покупателей играет ключевую роль при выборе транспортного средства. Недавнее исследование, проведённое специалистами из США, позволило составить рейтинг самых популярных автомобильных цветов.

Какой цвет авто предпочитают водители в США
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Результаты исследования показали, что автолюбители склонны выбирать автомобили нейтральных оттенков, избегая слишком ярких цветов.

Лидером списка стал белый цвет — его предпочли владельцы 35% всех проданных автомобилей в 2024 году. Второе место заняли серые машины, с результатом 19%. Практически такую же долю — около 19% — составляют чёрные автомобили, что замыкает тройку лидеров.

Другие оттенки оказались значительно менее востребованными. Лишь 9% всех проданных в прошлом году автомобилей были серебристыми, а 8% — синими.

Шестое место в рейтинге занял красный цвет с 5% продаж. Замыкают список менее популярные цвета — коричневый и жёлтый, каждый из которых составил всего 1% от общего числа проданных машин.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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