Тройка лидеров: автомобили, которые разгоняются быстрее всех

Одним из ключевых параметров при выборе автомобиля является его способность быстро набирать скорость. Для многих водителей важно, насколько быстро машина разгоняется до 100 км/ч, что особенно актуально для европейских стран.
В то же время в США принято использовать другую меру — милю. Здесь внимание уделяется тому, насколько стремительно автомобиль достигает отметки в 60 миль в час, что примерно равно 96 км/ч.
В зарубежных источниках был опубликован список автомобилей, разгон которых впечатляет своей молниеносной скоростью.
Лидером рейтинга стала спортивная модель от легендарного итальянского бренда. Ferrari SF90 Stradale способна разогнаться до 60 миль в час всего за две секунды, благодаря мощнейшему двигателю внутреннего сгорания, который обеспечивает феноменальную динамику.
Вторую позицию занял электромобиль от американского гиганта Tesla. Модель Model S Plaid уступила лидеру лишь на одну десятую секунды, что делает её настоящим конкурентом в гонке за скорость.
Замыкает тройку лидеров культовый представитель немецкого автопрома — Porsche 911 Turbo S. Этот автомобиль достигает скорости в 96 км/ч всего за 2,2 секунды, демонстрируя выдающуюся производительность и инженерную точность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.