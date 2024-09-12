Тройка лидеров: автомобили, которые разгоняются быстрее всех

Рейтинг самых быстрых автомобилей по разгону до 60 миль в час

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Одним из ключевых параметров при выборе автомобиля является его способность быстро набирать скорость. Для многих водителей важно, насколько быстро машина разгоняется до 100 км/ч, что особенно актуально для европейских стран.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

В то же время в США принято использовать другую меру — милю. Здесь внимание уделяется тому, насколько стремительно автомобиль достигает отметки в 60 миль в час, что примерно равно 96 км/ч.

В зарубежных источниках был опубликован список автомобилей, разгон которых впечатляет своей молниеносной скоростью.

Ferrari SF90 Stradale

Лидером рейтинга стала спортивная модель от легендарного итальянского бренда. Ferrari SF90 Stradale способна разогнаться до 60 миль в час всего за две секунды, благодаря мощнейшему двигателю внутреннего сгорания, который обеспечивает феноменальную динамику.

Tesla Model S Plaid

Вторую позицию занял электромобиль от американского гиганта Tesla. Модель Model S Plaid уступила лидеру лишь на одну десятую секунды, что делает её настоящим конкурентом в гонке за скорость.

Porsche 911 Turbo S

Замыкает тройку лидеров культовый представитель немецкого автопрома — Porsche 911 Turbo S. Этот автомобиль достигает скорости в 96 км/ч всего за 2,2 секунды, демонстрируя выдающуюся производительность и инженерную точность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

