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Бардачок — не место для документов: советы опытных водителей

Опытные водители советуют не хранить документы в бардачке
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Авто

Бардачок в автомобиле часто используется как удобное место для хранения важных документов — водительских прав, страховки и паспорта транспортного средства. Многие водители считают, что это логично, ведь в таком варианте документы всегда под рукой, когда они нужны.

Опытные водители советуют не хранить документы в бардачке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют избегать этой привычки. Вместо этого лучше всего держать документы в сумке и забирать их с собой каждый раз, покидая автомобиль.

Причина простая: если автомобиль будет эвакуирован за неправильную парковку, доступ к документам, оставленным в бардачке, станет невозможным на некоторое время. Это усложнит доказательство того, что автомобиль принадлежит вам.

Ещё хуже ситуация может обернуться, если авто украдут. Потеря машины вместе с документами значительно усложнит процесс восстановления собственности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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