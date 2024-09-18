Эти подержанные авто — настоящие головные боли для владельцев

Самые проблемные подержанные авто: рейтинг по опросам британских водителей

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты составили рейтинг подержанных автомобилей, которые чаще всего доставляют своим владельцам проблемы. В основу исследования легли опросы нескольких тысяч автовладельцев Великобритании, сообщают зарубежные СМИ.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Респонденты рассказали, с какими неисправностями они сталкиваются на автомобилях возрастом от 6 до 15 лет. Несмотря на то что многие модели оказались достаточно надёжными, нашлись и те, что привлекают внимание многочисленными поломками.

Среди автомобилей, показавших хорошие результаты, можно отметить Ford Mondeo с показателем надёжности 100%, Mazda3 с результатом более 99% и Kia Picanto, набравшую более 98%.

Однако далеко не все машины столь безупречны. Три модели автомобилей оказались в числе худших по надёжности.

Kia Picanto

Эта модель возглавила список самых ненадёжных семейных автомобилей с уровнем надёжности всего 37,9%. Владельцы Kia Picanto часто жалуются на проблемы с двигателем, тормозной системой и покрытием кузова.

Opel Corsa

Opel Corsa был признан самым ненадёжным среди городских автомобилей. Владельцы сообщают о проблемах с силовой установкой, электроникой и системой кондиционирования.

Mercedes-Benz C-Class

Автовладельцы и эксперты единогласно признали эту модель самой ненадёжной среди машин среднего класса.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

