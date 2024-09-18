Эти подержанные авто — настоящие головные боли для владельцев

Эксперты составили рейтинг подержанных автомобилей, которые чаще всего доставляют своим владельцам проблемы. В основу исследования легли опросы нескольких тысяч автовладельцев Великобритании, сообщают зарубежные СМИ.
Респонденты рассказали, с какими неисправностями они сталкиваются на автомобилях возрастом от 6 до 15 лет. Несмотря на то что многие модели оказались достаточно надёжными, нашлись и те, что привлекают внимание многочисленными поломками.
Среди автомобилей, показавших хорошие результаты, можно отметить Ford Mondeo с показателем надёжности 100%, Mazda3 с результатом более 99% и Kia Picanto, набравшую более 98%.
Однако далеко не все машины столь безупречны. Три модели автомобилей оказались в числе худших по надёжности.
Эта модель возглавила список самых ненадёжных семейных автомобилей с уровнем надёжности всего 37,9%. Владельцы Kia Picanto часто жалуются на проблемы с двигателем, тормозной системой и покрытием кузова.
Opel Corsa был признан самым ненадёжным среди городских автомобилей. Владельцы сообщают о проблемах с силовой установкой, электроникой и системой кондиционирования.
Автовладельцы и эксперты единогласно признали эту модель самой ненадёжной среди машин среднего класса.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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