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Почему чёрные машины всегда в моде, но с ними не всё так просто

Плюсы и минусы чёрного автомобиля: что нужно учесть
1:41
Авто

Когда речь заходит о выборе автомобиля, покупатель задумывается не только о цене и технических характеристиках. Но один из аспектов, который не всегда очевиден, — это цвет машины. Одним из самых популярных выборов остаются чёрные автомобили.

Плюсы и минусы чёрного автомобиля: что нужно учесть
Фото: wikimedia.org by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Но так ли хороша машина именно этого цвета? Чёрный цвет имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит взвесить перед окончательным решением.

Плюсы чёрного автомобиля

Чёрный автомобиль всегда выделяется своей элегантностью. Этот цвет уже давно ассоциируется с роскошью, строгим стилем и современностью. Чёрная машина будет выглядеть стильно даже через несколько лет.

Ещё один несомненный плюс — это то, что на тёмном фоне не сразу заметны небольшие царапины или повреждения. Они словно растворяются, создавая иллюзию безупречной поверхности.

Минусы чёрного автомобиля

Однако чёрный цвет требует определённых жертв. Первый и самый очевидный недостаток — грязь. На чёрной машине любое загрязнение становится заметным, и владельцу приходится посещать автомойку чаще.

Кроме того, лакокрасочное покрытие тёмного цвета быстрее тускнеет, особенно под воздействием солнечных лучей. Уже через несколько лет цвет может потерять свою насыщенность.

Чёрные машины также менее заметны на дороге в тёмное время суток, что может увеличить риск аварии. И ещё одно неудобство — летом такие автомобили быстро нагреваются, и находиться внутри становится невыносимо жарко.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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