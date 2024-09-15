Ваш автомобиль в жару: простые советы для безопасного охлаждения

Кондиционер помогает создать комфортные условия в машине, особенно когда за окном палящее солнце.
Однако важно помнить, что неправильное использование этого устройства может привести к неприятным последствиям.
Многие автомобилисты допускают одну и ту же ошибку — включают кондиционер сразу после того, как сели в машину. Это может вызвать резкий перепад температуры, что неблагоприятно сказывается на самочувствии как водителя, так и пассажиров.
Кроме того, из-за таких резких перепадов возможны и технические проблемы, например, появление мелких трещин в уплотнителях лобового стекла.
Чтобы избежать этих неприятностей, кондиционер не стоит включать сразу. Для начала проветрите салон естественным путём — просто откройте двери и окна на несколько минут. Это поможет выровнять температуру и предотвратить негативные последствия.
Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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