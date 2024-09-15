Ваш автомобиль в жару: простые советы для безопасного охлаждения

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Как правильно и оптимально использовать кондиционер в машине
0:57
Авто

Кондиционер помогает создать комфортные условия в машине, особенно когда за окном палящее солнце.

Как правильно и оптимально использовать кондиционер в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако важно помнить, что неправильное использование этого устройства может привести к неприятным последствиям.

Многие автомобилисты допускают одну и ту же ошибку — включают кондиционер сразу после того, как сели в машину. Это может вызвать резкий перепад температуры, что неблагоприятно сказывается на самочувствии как водителя, так и пассажиров.

Кроме того, из-за таких резких перепадов возможны и технические проблемы, например, появление мелких трещин в уплотнителях лобового стекла.

Чтобы избежать этих неприятностей, кондиционер не стоит включать сразу. Для начала проветрите салон естественным путём — просто откройте двери и окна на несколько минут. Это поможет выровнять температуру и предотвратить негативные последствия.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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