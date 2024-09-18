Простые лайфхаки для водителей: как без труда узнать качество бензина

Как водителям опознать некачественный бензин

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители часто сомневаются в качестве топлива, которым заправляют свои автомобили. Однако существуют несколько простых и доступных способов проверить бензин, чтобы быть уверенным в его качестве. Быстрая проверка бензина не требует особых усилий и знаний. Даже новичок за рулём справится с задачей. Вот три лёгких способа, которые помогут вам убедиться в качестве топлива.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Оцените цвет бензина

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цвет горючего. Если бензин светлый и чистый, то с большой вероятностью он хорошего качества. Но если топливо тёмное и мутное, это должно насторожить. Такой бензин может быть опасен для вашего автомобиля.

Понюхайте топливо

Если запах топлива слишком резкий и неприятный, это плохой сигнал. Но помните, что не стоит слишком долго вдыхать пары бензина, так как это может быть опасно для здоровья.

Используйте белую бумагу

Если это возможно и безопасно, капните несколько капель бензина на лист белой бумаги. Подождите немного. Если на бумаге останется много грязи, значит, топливо низкого качества. Если следов почти не будет, то можно считать, что бензин качественный.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

