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Солнце и жара — враги водителя: что спасёт вас в дороге

Солнцезащитные очки и термобутылка эффективно помогают водителям летом
1:29
Авто

До лета осталось совсем немного, и водителям стоит заранее подготовиться к этому сезону, который таит в себе немало сложностей.

Солнцезащитные очки и термобутылка эффективно помогают водителям летом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему сезон сложный? Летние месяцы — июнь, июль и август — приносят водителям множество испытаний. Первая проблема, с которой можно столкнуться, — это высокая температура воздуха. Когда водителю становится слишком жарко, его организм быстрее устаёт, что может привести к снижению концентрации и увеличению риска попасть в аварию.

Вторая важная проблема — это яркий солнечный свет. Однако существуют две простые вещи, которые могут значительно облегчить жизнь автомобилистов в летний сезон.

Солнцезащитные очки

Летом солнце может ослепить водителя на короткое время, что очень опасно. Особенно это касается утренних и вечерних часов, когда солнце находится на уровне глаз. В такой ситуации незаменимым аксессуаром для водителя станут солнцезащитные очки.

Термобутылка

Жаркие летние дни увеличивают жажду, а недостаток воды ухудшает самочувствие. Чтобы не оказаться в такой ситуации за рулём, водитель должен всегда иметь с собой воду. Идеальный вариант — термобутылка, которая долго сохраняет жидкость прохладной. Хотя подойдёт и обычная пластиковая бутылка, важно соблюдать одно главное правило при её использовании.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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