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Как легко убрать вмятину с авто: два простых способа, которые работают

Как устранить вмятину на автомобиле с помощью сухого льда
1:05
Авто

Вмятина на кузове автомобиля — это всегда неприятность для автовладельца. Такие повреждения могут возникнуть по множеству причин: от незначительных ДТП до случайного попадания камня или спортивного снаряда. Неблагоприятные погодные условия также могут внести свою лепту.

Как устранить вмятину на автомобиле с помощью сухого льда
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Однако не стоит отчаиваться — убрать вмятину на автомобиле можно самостоятельно. Одним из эффективных способов является использование сухого льда.

Для начала нужно подготовиться: наденьте перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами. Это необходимо для безопасности, так как сухой лёд имеет очень низкую температуру. Приложите лёд к повреждённому участку кузова. Благодаря резкому перепаду температур металл часто возвращается в исходное положение, и вмятина может исчезнуть.

Есть ещё один проверенный метод — использование вантуза. Этот инструмент нужно применять с осторожностью, но в умелых руках он способен эффективно выровнять поверхность автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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